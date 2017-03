Ba thuyền viên Việt Nam thiệt mạng ở Malaysia do trúng khí độc

Tờ New Straits Times của Malaysia đưa tin vào đêm 12/7, ba thuyền viên Việt Nam đã thiệt mạng do hít phải khí độc trên con tàu mang tên MV Hi Ram, khi tàu này ở cách Tanjung Penyusup 4,1 hải lý về phía Đông Nam Malaysia.