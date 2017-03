Ba vụ tai nạn giao thông, bốn người chết

(PL)- Ngày 16-5, trên quốc lộ 1A đoạn qua xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm hai người chết tại chỗ. Theo tin ban đầu, khoảng 13 giờ 30, xe ô tô khách do Lý Chánh Phong (ngụ Cần Thơ) điều khiển lấn trái, va vào xe ô tô tải do Trương Văn Hiệp (ngụ Bình Định) điều khiển theo chiều ngược lại. Tai nạn đã làm hai người đi trên xe khách là Mai Mi Sen, Đỗ Thị Nhang (cùng ngụ Cần Thơ) chết. Đầu xe ô tô khách biến dạng hoàn toàn. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Rạng sáng cùng ngày, anh Nguyễn Sỹ Lanh và anh Đồng Anh Duy (cùng ngụ huyện Đắk Pơ, Gia Lai) chở nhau bằng xe máy trên quốc lộ 19, khi qua xã Tây Thuận, huyện Tây Sơn (Bình Định) thì xảy tai nạn với xe khách 16 chỗ do Phạm Văn Luyện (ngụ huyện Phù Mỹ, Bình Định) điều khiển. Vụ tai nạn làm anh Lanh chết tại chỗ, anh Duy chết khi đang cấp cứu.

Lúc 8 giờ cùng ngày, đoàn tàu SE4 lưu hành hướng Nam-Bắc khi qua thôn Liên Trì 2, xã Bình Kiến, TP Tuy Hòa (Phú Yên) thì tông chết chị Lê Thị Minh Huệ (ngụ phường 9, TP Tuy Hòa). Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, chị Huệ đi bộ sát đường sắt, qua đoạn cua không để ý tiếng còi tàu.

Chiều 16-5, một xe ô tô bán tải đang chạy thì tông vào sau xe máy khiến hai người đi xe máy bị thương nặng. Chiếc xe này tiếp tục lao với tốc độ cao, tông gãy cột đèn tín hiệu giao thông, một cây hoa sữa, chỉ đến khi bánh trước rơi ra ngoài chiếc xe mới dừng lại. Vụ tai nạn trên xảy ra trên đường Trần Hưng Đạo, TP Vinh (Nghệ An). Người đi xe máy bị thương là chị Nguyễn Thị Phương (trú phường Cửa Nam, TP Vinh) và người đàn ông ngồi sau (chưa rõ tên) đang được cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Tài xế xe ô tô bán tải là Nguyễn Hữu Thọ (trú phường Đội Cung, TP Vinh) cũng bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu.

Ngày 16-5, tin từ Công an tỉnh Bình Phước cho biết người lái xe ô tô gây tai nạn liên tiếp vào tối 15-5 khiến ba người bị thương nặng được xác định là ông NHĐ (ngụ xã An Bình, Phú Giáo, Bình Dương), sĩ quan quân đội đã về hưu. Theo phản ánh của người dân tham gia truy đuổi xe gây tai nạn, lúc ông Đ. dừng xe thì người ông Đ. nồng nặc mùi rượu. Hiện vụ tai nạn nghiêm trọng này đang được Công an huyện Đồng Phú tiếp tục điều tra.

Như báo Pháp Luật TP.HCM ngày 16-5 đã đưa tin, tối 15-5, trên đường ĐT741 đoạn qua xã Tân Tiến (huyện Đồng Phú), xe ô tô do ông Đ. điều khiển đã tông ba người đi đường. Xe ông Đ. chỉ dừng lại khi người dân và CSGT truy đuổi đến cùng.

