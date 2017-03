Ba vụ tai nạn, một người chết, 21 người bị thương nặng

(PL)- Sáng 27-10, trên quốc lộ 1A đoạn qua đèo Quán Cau thuộc xã An Hiệp, huyện Tuy An (Phú Yên), xe tải 78K-7115 lưu hành hướng Bắc-Nam khi đang xuống đèo đã tông vào bà Tô Thị Uyên (ngụ thôn Mỹ Phú 1, xã An Hiệp) đang đi xe máy cùng chiều khiến bà Uyên chết tại chỗ.

Cả xe tải, xe máy đều văng xuống taluy đường. Sau khi gây tai nạn, tài xế xe tải đã bỏ trốn. Cùng ngày, xe khách biển số 34L-1529 chạy hướng Hà Nội-TP.HCM trên quốc lộ 1A đến đoạn thuộc xã Kỳ Thọ (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh), khi tránh xe tải chạy ngược chiều đã lao vào chân núi, nổ vỏ trước rồi bị lật. Vụ tai nạn làm 20 người (trong đó có một bé bảy tháng tuổi) trên xe khách bị thương nặng.  Cũng trong ngày, tại Thanh Hóa, trên quốc lộ 1A, đoạn qua xã Quảng Lĩnh (huyện Quảng Xương), xe khách biển số 47V-1538 chạy từ Hà Nội đi Dăk Lăk đã lao xuống ruộng. Trước đó, để tránh đâm vào em Lê Thị Trang (học lớp 7, Trường THCS Quảng Lĩnh) đi xe đạp ngược chiều, tài xế đã bẻ lái khi đang chạy với tốc độ cao. Em Trang bị thương nặng khi xe khách va vào. Rất may, 40 hành khách chỉ bị thương nhẹ. TL - Đ.LAM