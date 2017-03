Ba xe máy tông nhau, 1 bé trai chết, 4 người bị thương nặng

Theo Công an TP.Sóc Trăng, khoảng 19 giờ ngày 28.1, trên đường Phạm Hùng, P.8 xảy ra vụ tai nạn giữa 3 xe gắn máy làm Trần Ngọc Phát (5 tuổi, ở đường Phạm Hùng, P.5) tử vong tại chỗ.

Ngoài ra, có 4 người bị thương rất nguy kịch, đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Sóc Trăng; gồm: Trần Ngọc Cường (37 tuổi, cha ruột em Phát), Phạm Văn Tú (27 tuổi), Lâm Minh Tân (23 tuổi, cùng ngụ P.8, TP.Sóc Trăng) và Giang Việt Trung (19 tuổi, H.Long Phú, Sóc Trăng).

Theo cơ quan công an, đến chiều 29.1, vẫn chưa xác định 3 xe máy là của nạn nhân nào, nguyên nhân gây tai nạn do đâu, bởi các nạn nhân bị thương khá nặng, công an chưa thể lấy được lời khai.

Hay tin chồng và con trai là Trần Ngọc Phát gặp nạn, chị Phạm Thị Kiều Loan (34 tuổi) cũng bị ngất xỉu, được người nhà đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Theo Trần Thanh Phong (TNO)