Bắc Bộ chỉ ấm áp trong 3-4 ngày tới

Khối không khí lạnh cường độ mạnh đang chi phối thời tiết Bắc Bộ đang suy yếu dần, trời hửng nắng vào trưa, chiều. Tuy nhiên, trong 3-4 ngày tới một vùng cao áp lạnh lục địa sẽ lại gây giá rét toàn miền Bắc.



Trong 3 ngày qua, nền nhiệt tại vùng Đồng bằng Bắc Bộ phổ biến ở mức 13-21 độ C, vùng núi có nơi 8-10 độ C, trời rét đậm. Hôm nay (11/3), nền nhiệt toàn vùng đã bắt đầu tăng 3-4 độ C, trời hửng nắng ban trưa và đầu chiều. Nguyên nhân do khối không khí lạnh cường độ mạnh đang chi phối thời tiết miền Bắc đang suy yếu dần.



Tuy nhiên, theo thông báo từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn TƯ, trạng thái thời tiết ấm áp chỉ duy trì 4-5 ngày tiếp nữa. Khoảng đầu tuần sau (15-16/3), Bắc Bộ sẽ chịu ảnh hưởng của vùng cao áp lạnh lục địa phía Bắc, nền nhiệt lại hạ xuống 5-10 độ C, chỉ còn 15-22 độ C.



Chuyên gia dự báo khí tượng cho biết, trạng thái thời tiết xen kẽ giữa ấm và các đợt rét ngắn hạn sẽ còn kéo dài đến đầu tháng 4 tới.



Theo Dân trí