Bắc bộ có mưa trên diện rộng, Trung bộ tiếp tục nắng nóng

Nhiệt độ khu vực trong ngày hôm nay cũng giảm đáng kể, phổ biến từ 24-33 độ C. Lượng mưa trong ngày ở khu vực được dự báo sẽ tiếp tục bổ xung một lượng nước đáng kể cho hạ du các dòng sông và các hồ chứa Thủy điện ở Bắc bộ.

Khu vực Trung bộ do ảnh hưởng hiệu ứng phơn của áp thấp nóng phía tây cùng sự hoạt động khá mạnh của gió tây nam nên tiếp tục có nắng nóng, nhiệt độ một số khu vực lên tới 37-38 độ C. Tại khu vực này, thời tiếp chỉ bớt khô nóng hơn về chiều tối và đêm khi ở một số nơi có mưa rào và dông vài nơi.

Khu vực Nam bộ và Tây Nguyên ngày hôm nay tiếp tục có những diễn biến thời tiết khá thất thường, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông, nhiệt độ phổ biến trong khoảng 24- 32 độ C. Riêng khu vực Tây Nguyên cần tiếp tục đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như tố lốc, sét do những diễn biến bất thường của thời tiết gây ra.

Dự báo ngày và đêm 10/6 ở các khu vực như sau: phía Tây Bắc bộ nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Phía Đông Bắc bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; Gió đông nam đến nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 30 – 33 độ C. Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và dông; Gió đông nam đến nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 oC; nhiệt độ cao nhất từ 32 – 35 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 31 – 34 độ C. Nam bộ mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C.

