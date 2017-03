Bắc Bộ có nơi chỉ 7 độ C, Nam Trung Bộ mưa rất to

Hồi 19 giờ ngày 3/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách bờ biển Phú Yên-Ninh Thuận 160km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (tức là từ 39 đến 49 km một giờ), giật cấp 7, cấp 8.



Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới hầu như ít dịch chuyển hoặc di chuyển chậm theo hướng giữa Tây và Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 5km.



Đến 19 giờ ngày 4/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở trên vùng biển các tỉnh Phú Yên-Bình Thuận, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8.



Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới kết hợp với đới gió Đông Bắc mạnh và nhiễu động trong đới gió đông trên cao, khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị đến Ninh Thuận có gió mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9-10 và có mưa dông mạnh. Biển động rất mạnh.



Hiện nay, lũ trên các sông từ Quảng Nam đến Phú Yên đang xuống chậm, riêng sông Dinh tại Khánh Hòa đang dao động ở mức cao.



Dự báo, do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới kết hợp với đới gió Đông Bắc mạnh và nhiễu động trong đới gió đông trên cao, các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa có nơi mưa vừa, mưa to đến rất to.



Đêm 3/11, ngày 4/11, lũ các sông từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa có khả năng sẽ lên lại và ở mức báo động 1 và báo động 2, có nơi lên trên mức báo động 2.



Thời tiết ngày và đêm 4/11 của khu vực phía Tây Bắc Bộ, ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 11-14 độ C, có nơi 7-9 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ C.



Phía Đông Bắc Bộ, ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi, nhiệt độ thấp nhất từ 14 -17 độ C, vùng núi 10-13 độ C.



Khu vực Hà Nội, ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi, nhiệt độ từ 15 28 độ C.



Thanh Hóa -Thừa Thiên Huế, nhiều mây, phía bắc không mưa, phía nam có mưa, nhiệt độ từ 17-27 độ C.



Nhiệt độ của khu vực Tây Nguyên từ 17-25 độ C, trời nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông.



Khu vực Nam Bộ trời nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ từ 22-32 độ C./.







Theo TTXVN/Vietnam+)