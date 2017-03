Bắc Bộ đề phòng lũ quét

Sáng nay (24-7), vùng áp thấp này di chuyển chủ yếu theo hướng giữa tây và tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10-15 km. Áp thấp đi dọc theo vùng biên giới Việt-Trung, tiếp tục đi sâu vào đất liền, suy yếu và tan dần.

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp, các tỉnh Bắc Bộ có mưa vừa, riêng vùng núi phía bắc và khu đông bắc có mưa to, có nơi mưa rất to. Cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng ở vùng trũng.

H.VÂN