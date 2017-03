Bắc Bộ giảm nhiệt, Trung Bộ nắng nóng gay gắt

Các tỉnh thuộc khu vực Bắc và Trung Trung Bộ vẫn duy trì nền nhiệt khá cao, nhiều nơi vẫn còn nắng nóng gay gắt với nhiệt độ lên tới 40 độ C.



Trong khi Bắc Bộ và Trung Bộ đang phải gánh chịu những ngày nắng nóng lịch sử thì tại khu vực Nam Bộ thời tiết khá dễ chịu, những cơn mưa rào và dông rải rác đã giúp nhiệt độ trong khu vực duy trì ở mức phổ biến khoảng 24-32 độ C.



Dự báo chi tiết ngày và đêm 9/7, phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C; cao nhất từ 33-36 độ C.



Phía Đông Bắc Bộ ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 27-30 độ C; cao nhất từ 36-39, riêng khu đông bắc 34-36 độ C. Khu vực Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 28-31 độ C; cao nhất từ 36-39 độ C.



Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế ngày nắng nóng gay gắt, đêm không mưa. Nhiệt độ thấp nhất từ 27-30 độ C; cao nhất từ 37-40 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C; cao nhất từ 34-37 độ C.



Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C; cao nhất từ 31-34 độ C.



Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C; cao nhất từ 31-34 độ C./.





Theo Hồng Ninh (TTXVN/Vietnam+)