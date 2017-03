Bắc Bộ mưa, rét kéo dài đến hết Tết

Từ tối 30 Tết, mưa, rét diện rộng bắt đầu diễn ra ở Bắc Bộ và một số nơi thuộc Trung Bộ. Người dân đón giao thừa, mừng năm mới trong trạng thời tiết trái ngược hẳn với ngày 28 Tết trước đó, nắng nóng gay gắt. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn TƯ, đến tối tối 14/1, phía Đông Bắc Bộ và bắc Trung Bộ lại đón nhận thêm một không khí lạnh gây mưa vừa và mưa nhỏ. Vùng núi phía Đông Bắc Bộ nhiệt độ hạ chỉ còn 8-10 độ C.

Ngày 15/2, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng tới những khu vực này. Riêng Hà Nội, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, nền nhiệt tại Hà Nội tiếp tục giảm, thấp nhất chỉ còn 10-12 độ C, cao nhất đạt 18-20 độ C, mưa nhỏ rải rác, rét đậm. Khu vực Thanh Hóa cũng diễn ra rét đậm, có nơi rét hại với nền nhiệt 10-20 độ C.

Chuyên gia khí tượng nhận định, trạng thái thời tiết này sẽ kéo dài đến khoảng 17/2 (tức mùng 4 Tết). Sau đó, sẽ có thêm một đợt không khí lạnh cường độ mạnh nữa tràn về, bao phủ cả Bắc Bộ và Trung Bộ, gây mưa, rét đậm, rét hại kéo dài Đợt rét này còn lan đến tận Tây Nguyên và Nam Bộ kéo nền nhiệt ở những khu vực này xuống thấp hơn.

Dự kiến đợt rét sẽ kéo dài đến 21-22/2 (tức 7-8 Tết). Như vậy, cả đợt nghỉ Tết năm nay, người dân Bắc Bộ và Trung Bộ đón 3 đợt lạnh liên tiếp.

