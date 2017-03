Bắc Bộ nắng nóng gay gắt kéo dài đến cuối tuần

Ngày hôm nay 14/6, nắng nóng tiếp tục xảy ra ở các tỉnh Nam đồng bằng Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến khoảng 36-38 độ C.



Ở Bắc và Trung Trung Bộ nắng nóng diễn ra gay gắt với nhiệt độ cao nhất vẫn phổ biến trong khoảng 37-38 độ C, có nơi nhiệt độ cao nhất lên tới 39-41 độ C. Nắng nóng gay gắt ở Bắc và Trung Trung Bộ còn kéo dài trong vài ba ngày nữa.



Dự báo, ngày hôm nay, phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác; gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.



Phía Đông Bắc Bộ ngày nắng, riêng khu vực Nam đồng bằng có nắng nóng, chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C và cao nhất từ 32-35 độ C; riêng Nam đồng bằng từ 36-38 độ C.



Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C và cao nhất từ 35-38 độ C.



Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C, cao nhất từ 35-38 độ C và có nơi từ 39-40 độ C.



Còn các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3; nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C và cao nhất từ 34-37 độ C.



Vùng Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3; nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C.



Các tỉnh Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3; nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 32-35 độ C.



Ngày hôm qua (13/6) nắng nóng trên diện rộng đã xảy ra ở vùng Đồng bằng trung du Bắc Bộ, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ C.



Khu vực các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ nắng nóng tiếp tục diễn ra gay gắt, nhiệt độ cao nhất ở khu vực này phổ biến từ 37-38 độ C, có nơi ở Bắc Trung Bộ nhiệt độ cao nhất tới 39-40 độ C.



Thậm chí có nơi cao hơn như xã Tây Hiếu thuộc thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An là 40,2 độ C; huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa lên tới 40,9 độ C./.





Theo Văn Hào (TTXVN/Vietnam+)