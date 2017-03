Bắc Bộ sắp chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh

Sau đó rãnh áp thấp trên bị nén yếu bởi một bộ phận không khí lạnh từ phía Bắc và còn được tăng cường tiếp vào các ngày giữa tháng 10.



Các tỉnh miền Nam chịu ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới đang có trục khoảng 10-12 độ vĩ Bắc nối với một vùng áp thấp đang hoạt động ở khu vực phía Bắc của quần đảo Trường Sa hoạt động mạnh dần và có xu hướng nâng trục dần lên phía Bắc trong những ngày tiếp.



Do vậy, vùng biển từ Bình Định đến Kiên Giang và khu vực giữa, Nam biển Đông và Vịnh Thái Lan có mưa rào, rải rác có dông. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió Tây đến Tây Nam cấp 4, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 4-5. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh.



Dự báo chi tiết các vùng như sau, phía Tây Bắc bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C.



Phía Đông Bắc bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C.



Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C.



Khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.



Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, phía Bắc có mưa rào và dông rải rác; phía Nam có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Phía Bắc gió Đông Bắc, phía Nam gió Tây Bắc đến Tây cấp 2-3, nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C.



Các tỉnh Tây Nguyên nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ C.



Khu vực Nam bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C./.







Theo Minh Nguyệt (TTXVN/Vietnam+)