Bác bỏ thông tin công an dìm nước ông Huy

Theo đó, sáng 19-8, Công an huyện Diên Khánh phối hợp công an các địa phương kiểm tra, triệt phá các điểm khai thác cát trái phép trên sông Cái đoạn từ thị trấn Diên Khánh đến xã Diên Lâm. Phát hiện có ba chiếc xuồng máy đang bơm hút cát, một chiếc đang cập sát bờ sông, sáu xe tải đang chờ chở cát, lực lượng chức năng yêu cầu các lái xuồng ngừng hoạt động, lên bờ để lập biên bản. Bấy giờ, ông Nguyễn Vĩnh Huy nhảy lên xuồng của mình nổ máy chạy trốn. Thấy vậy, ông Lê Hùng Đức, cán bộ Công an xã Diên Toàn, bơi ra bám vào xuồng của ông Huy. Ông Huy dùng tay quay máy tấn công ông Đức nhưng ông Đức tránh được.

Lúc này tổ công tác trên bờ nổ ba phát súng đạn cao su để cảnh cáo. Hoảng sợ, ông Huy bỏ tay quay máy nhảy xuống sông bơi qua bờ bên kia. Khi cách bờ khoảng 10 m, ông Huy bị đuối sức. Theo báo cáo của tổ công tác, lúc này ông Đức, ông Nguyễn Văn Thảo, cán bộ Công an xã Diên Phước, cùng hai cán bộ công an khác lên xuồng của ông Huy nổ máy chạy ra cứu. Tuy nhiên, khi ông Thảo nhảy xuống dìu ông Huy vào bờ thì ông Huy giằng kéo làm ông Thảo đuối sức phải bơi trở lại xuồng, còn ông Huy bị chìm xuống nước. Đến 15 giờ 30 cùng ngày, các lực lượng cứu hộ mới tìm thấy thi thể ông Huy và gia đình đã mai táng vào chiều 20-8. Cũng theo nguồn tin trên, kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy ông Nguyễn Vĩnh Huy bị chết do ngạt nước. Công an tỉnh Khánh Hòa cũng bác bỏ thông tin cho rằng một cán bộ công an đã nhảy xuống nước ôm ông Huy nhận xuống cho đến khi ông này chìm hẳn rồi leo lên xuồng vào bờ.

PV