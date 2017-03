Bắc Bộ tiếp tục nắng hanh khiến độ ẩm giảm mạnh

Đêm và sáng sớm phát xạ nhiệt mạnh khiến nhiệt độ giảm sâu, thêm màn sương mỏng khiến cho cái lạnh rõ rệt và kéo dài hơn.



Vùng đồng bằng nhiệt độ ở mức từ 15-19 độ C; một số nơi ở vùng núi như Sa Pa chỉ khoảng 8 độ C, trời rét đậm.



Trong khi đó sau 10 giờ sáng, những luồng gió khô dày liên tục thổi mạnh khiến mây không thể tồn tại nên độ ẩm trong không khí giảm xuống ở mức 45-50%, trời nắng hanh khô, nhiệt độ ở mức 27-29 độ C.













Ảnh chỉ có tính minh họa. (Ảnh: Ngọc Hà/TTXVN)



Theo Minh Nguyệt (TTXVN)



Nắng hanh khô mạnh và kéo dài liên tục trong nhiều ngày qua gây nguy cơ cao về cháy nổ và chập điện, người dân cần đề phòng, nhất là khu vực đô thị đông dân cư.Các tỉnh Bắc Trung Bộ cũng đang nằm trong kiểu thời tiết cuối Thu, ngày nắng hanh khô, đêm và sáng trời khá lạnh, nhiệt độ thấp dưới 19 độ C. Nam Trung Bộ nhìn chung nắng ráo, chiều tối có mưa rải rác, nhiệt độ ở mức cao 29- 32 độ C.Các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ đang chuyển dần sang mùa khô, thời tiết khá ổn định, trời nắng ráo. Nhiệt độ tăng dần từ các tỉnh Tây Nguyên đến Nam Bộ.Các tỉnh Đông Nam Bộ nắng nóng khi giữa trưa nhiệt độ cao nhất 33-34 độ C. Các tỉnh miền Tây Nam Bộ thời tiết mát mẻ hơn nhờ hệ thống sông, kênh rạch chằng chịt với mức nhiệt thấp hơn 2-3 độ C.Chi tiết các vùng, phía Tây Bắc Bộ ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, có nơi dưới 10 độ C; cao nhất 25-28 độ C.Phía Đông Bắc Bộ ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày trời nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 13 độ C; cao nhất 26-29 độ C.Thủ đô Hà Nội ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù; ngày trời nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, cao nhất 26-29 độ C.Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế phía Bắc ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm và sáng trời rét. Phía Nam mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, cao nhất 26-29 độ C.Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất 29-32 độ C.Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 7-20 độ C, cao nhất 27-30 độ C.Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 30-33 độ C./.