Bắc bộ và Bắc Trung bộ có nơi mưa rất to

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương: Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ngày hôm nay (2/6) ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Trong cơn dông cần đề phòng tố, lốc, và gió giật mạnh, riêng vùng núi cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất.

Ở Bắc vịnh Bắc bộ gió chuyển hướng đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6; cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh trên cấp 6.

Như vậy, đêm nay và ngày mai (3/6), rãnh áp thấp bị nén bởi không khí lạnh từ phía Bắc sẽ được hình thành qua Bắc bộ, sau đó rãnh áp thấp trên có xu hướng đẩy dịch dần xuống Bắc và Trung Trung bộ. Khoảng đêm 5, ngày 6/6, hội tụ gió trên cao có khả năng được thiết lập và ảnh hưởng đến các tỉnh thuộc Bắc bộ. Nam Trung bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nằm ở rìa phía Nam của hệ thống thời tiết phân tích trên với hoạt động của đới gió tây nam có xu hướng hoạt động mạnh dần.

Hôm nay, phía Tây Bắc bộ có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 o C; nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 o C.

Phía Đông Bắc bộ ngày có mưa, mưa rào và có nơi có dông; đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 o C; nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 o C.

Hà Nội ngày có mưa, mưa rào; đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 o C; nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 o C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to và rải rác có dông. Gió đông bắc đến bắc cấp 3. Trong cơn dông cần đề phòng có tố, lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 o C; nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 o C. Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, phía bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29 o C; nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37 o C.

Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 o C; nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 o C. Nam Bộ ngày nắng, riêng miền đông có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 o C; nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36 o C./.