Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa rét

Các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ còn chịu ảnh hưởng kết hợp với dải thấp đi qua Nam Trung Bộ nối với vùng áp thấp hoạt động trên vùng biển phía nam Biển Đông gây mưa, mưa nhỏ rải rác, độ ẩm cao 90%, nhiệt độ tiếp tục giảm thêm 1-2 độ C, trời rét.



Trên vùng biển, do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp kết hợp với gió mùa Đông bắc, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có mưa rào và dông rải rác, gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 và có mưa dông mạnh.



Vùng biển ngoài khơi từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh.Hồi 1h ngày 4/3, vị trí trung tâm vùng áp thấp hoạt động trên vùng biển phía Nam biển Đông ở vào khoảng: 9,0-11,0 độ Bắc; 113,0-115,0 độ Đông. Dự báo trong 24h tới, vùng áp thấp này di chuyển chậm theo hướng Tây với tốc độ khoảng 5-10 km/giờ.Dự báo chi tiết cho các vùng trong ngày 4/3: Phía tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 18-21 độ C, riêng Lai Châu - Điện Biên 22-25 độ C.



Phía đông Bắc Bộ nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, gió đông bắc cấp 2 – 3, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ C, vùng núi có nơi 10-12 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 17-20 độ C. Khu vực Hà Nội nhiều mây, sáng và đêm có mưa phùn và sương mù. Gió đông bắc cấp 2 – 3, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 17-20 độ C.Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 18-21 độ C.



Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20- 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ C.Các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27-34 độ C./.





