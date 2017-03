Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng gay gắt

Dự báo hôm nay (13-6), nắng nóng tiếp tục xảy ra ở các khu vực nói trên với nền nhiệt độ phổ biến 36-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Đợt nắng nóng này còn kéo dài 1-2 ngày tới cho các tỉnh Bắc Bộ, 2-3 ngày tới cho các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên.

Trước đó, trưa 12-6, nắng nóng cũng xảy ra trên diện rộng ở các khu vực nói trên. Nhiệt độ phổ biến 36-37 độ C. Một số nơi có nhiệt độ cao hơn như Hà Đông (Hà Nội) 37,4 độ C, Phủ Lý (Hà Nam) 37,9 độ C, Nho Quan (Ninh Bình) 37,2 độ C, Hồi Xuân (Thanh Hóa) 37 độ C, Hương Khê (Hà Tĩnh) 37,2 độ C, Nam Đông (Thừa Thiên-Huế) 37,6 độ C; Đà Nẵng 37,3 độ C; Tam Kỳ (Quảng Nam) 37,2 độ C. Đó là nhiệt độ đo trong lều khí tượng, nhiệt độ ngoài trời cao hơn 3-4 độ C.

HOÀNG VÂN