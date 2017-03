Bạc Liêu: Phá đường dây làm giả hồ sơ người có công

Những bị can này đã làm giả hàng trăm hồ sơ để làm thủ tục hưởng chế độ chính sách cho người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; quyết định phục viên, huân huy chương các loại.

Đầu năm 2011, dư luận trong tỉnh râm ran chuyện làm hồ sơ giả để hưởng chế độ cho người có công, người phục viên. Qua nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC46) Công an tỉnh Bạc Liêu phát hiện Nguyễn Văn Kép ở xã Tân Phong, huyện Giá Rai cung cấp các hồ sơ giả. Công an đã bắt Kép, thu giữ bốn sổ khám bệnh và phiếu xét nghiệm sinh hóa máu. Sau đó, công an lần ra Nguyễn Thành Sự, người cầm đầu đường dây làm hồ sơ giả này. Sự khai nhận làm giả, bán cho Kép mỗi bộ hồ sơ gồm sổ khám bệnh và phiếu xét nghiệm sinh hóa máu giá 600.000 đồng/bộ hồ sơ và khoảng 10 huân chương với giá 700.000 đồng/huân chương. Đây là một trong những thủ tục nộp Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bạc Liêu để được hưởng chế độ chính sách người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học…

Không chỉ ở Bạc Liêu, Sự còn làm giả 51 quyết định phục viên để hưởng chế độ trợ cấp cho người tham gia kháng chiến ngụ các xã trong huyện Đầm Dơi, Cà Mau.

Ban chuyên án đã thu giữ 340 sổ khám bệnh; 175 phiếu xét nghiệm sinh hóa máu; 20 huân, huy chương các loại; một giấy chứng nhận; bảy quyết định; 58 quyết định phục viên giả do nhóm người trên làm.

