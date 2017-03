“Bác thằng bần” mùa World Cup

Theo dư luận trong làng cá độ ở Bình Dương thì ông L. - chủ một nhà hàng trên đường Lý Thường Kiệt (thị xã Thủ Dầu Một) mỗi lần bắt kèo đều đến bạc tỉ. Mới đây, chúng tôi gặp lại ông L. với vẻ mặt thoáng buồn: “Tôi thua liểng xiểng mấy trận liền, phải thế chấp nhà hàng cho người khác rồi”.

Tan nhà nát cửa vì cá độ

Trong trận đấu Mỹ - Algeria (ngày 23-6), T. (kinh doanh ôtô tại TP Biên Hòa, Đồng Nai) đã thua độ 2,3 tỉ đồng. Tính từ trận khai mạc World Cup đến vòng hai, T. đã nướng chục tỉ đồng. Bây giờ T. chuẩn bị đóng cửa hàng khi gần chục chiếc ôtô còn lại đã cầm cố.

Mới kết thúc vòng đầu, Nguyễn Trung H. (30 tuổi, ngụ phường Tân Thới Nhất, quận 12) đã trốn khỏi nhà. Thông qua vài người bạn “làm độ”, H. cũng trực tiếp nhận kèo và chung độ mỗi khi trận đấu kết thúc. Khi con bạc không còn thấy H. xuất hiện ở quán cà phê quen thuộc mới biết H. đã biến với số nợ 2,5 tỉ đồng.

Biết gia đình T. có một hiệu sách và tiệm Internet nên các nhà cái tại Gò Vấp sẵn sàng cho T. ăn thua qua điện thoại. Hiện T. đang nợ nhà cái hơn 200 triệu đồng nhưng chưa có tiền trả. Cách đây vài ngày, một nhóm thanh niên hung tợn xộc vào nhà dùng vũ lực đưa T. lên xe máy chở đi. Sau đó, chúng gọi điện thoại về nhà yêu cầu đưa tiền chuộc mạng… Hoảng quá, gia đình T. phải thế chấp giấy tờ nhà và vay mượn khắp nơi để có tiền chung độ cho T.

Ông Nguyễn Văn Chúc kể lại việc đã cứu người trên sông Sài Gòn.

Trong mùa World Cup 2010, nhiều con bạc ngã ngựa cay đắng bởi các đội bóng chiếu dưới lật kèo liên tiếp khiến tán gia bại sản.

Liều chết theo trái bóng

Ngày 28-6, khoa Hồi sức tích cực và chống độc BV Triều An cho biết vừa cấp cứu NQT (18 tuổi, tạm trú quận Bình Tân) trong tình trạng kích động, ói mửa nghi do uống thuốc diệt chuột và Paradol. Theo gia đình T. kể lại, T. đã viết một lá thư tuyệt mệnh nói nếu không chết thì sẽ bị người ta thanh toán vì thua cá độ đá banh quá nhiều. Sáng cùng ngày, một thanh niên nhảy lầu vì thua độ bóng đá nhưng may mắn thoát chết. Người này là quý tử của ông chủ nhà hàng hải sản nổi tiếng ở TP Biên Hòa. Được biết, số tiền nợ cá độ lên đến cả tỉ đồng.Trước đó, một thanh niên tại quận 8 cũng đã nhảy từ lầu hai tự tử vì thua độ, tuy nhiên nhờ vướng trụ điện nên chỉ bị thương nhẹ.

Ngày 28-6, N. (ngụ Hòa An, TP Biên Hòa, Đồng Nai) đã chết với nhiều vết dao đâm trên người. Lúc xảy ra sự việc, gia đình cho rằng N. tự tử. Tuy nhiên, theo dân cá độ bóng đá, do N. thua độ lớn (mỗi trận đấu N. cá cược từ 500 triệu đến 1 tỉ đồng) không chung tiền nên bị dân cờ bạc truy tìm, thanh toán.

Rạng sáng 20-6, ông Nguyễn Văn Chúc (53 tuổi, người chuyên vớt xác người trên sông Sài Gòn) đã lao mình xuống sông cứu một người đàn ông chới với giữa sông Sài Gòn. Sau khi được sơ cứu, người này cho biết mình tên Tân (ngụ phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức). Tân nghiện cá độ bóng đá, từ đầu World Cup 2010 đến nay Tân đã mượn tiền của nhiều người để cá độ mà không có khả năng chi trả, đành nhảy cầu tự tử.

Tương tự, ông Nguyễn Văn Tuấn (em ruột ông Chúc) khi giăng lưới trên sông Sài Gòn cũng phát hiện và cứu sống một người sắp chết đuối. Theo ông Tuấn kể, người này thừa nhận đã thua độ bóng đá, nợ nần quá nhiều, do mặc cảm tội lỗi với vợ con nên nhảy cầu Bình Lợi.

Trung tá Phan Chí Hùng, Đội trưởng Đội 5, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP.HCM, cho biết: “Từ đầu mùa World Cup 2010 đến nay, lực lượng công an tập trung triệt phá nhiều ổ cá độ và vẫn đang rà soát để tiếp tục khám phá những ổ cá độ quy mô, tinh vi. Bởi chính vì hoạt động cá độ bóng đá đã làm nhiều gia đình điêu đứng, tan nát, nhiều người trở thành tội phạm trộm cướp, giết người...”.

V.BÁ - H.TUYẾT - D.TÍNH