Bác tin đồn “bắt cóc học sinh” ở Gò Vấp

Trong vài ngày gần đây xuất hiện tin đồn “có năm học sinh của Trường Tiểu học Phan Chu Trinh, phường 16, quận Gò Vấp bị người lạ bắt cóc” khiến nhiều phụ huynh học sinh hoang mang phải bỏ cả công việc làm để đưa đón con đến trường.

Theo Công an phường 16, quận Gò Vấp, sự thật có trường hợp một học sinh lớp 2, Trường Tiểu học Phan Chu Trinh bị người lạ dẫn đi khỏi trường nhưng đã được đưa về nhà an toàn ngay sau đó. Sáng 2-4, anh VVD chở con là VPMT (tám tuổi) đến trường rồi đi làm. Tuy nhiên, khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày, anh D. nhận được điện thoại của một phụ nữ thông báo cháu T. con anh đi lạc tại phường An Phú Đông, quận 12. Lập tức anh D. chạy đến địa điểm mà người phụ nữ thông báo để đón con về.

Theo lời cháu T. kể lại, trước đó có một người đàn ông lạ đứng trước cổng trường tiếp xúc với cháu T. và nói rằng là bạn của cha mẹ cháu. Sáng 2-4, cháu T. vào lớp học bình thường; một lúc sau người đàn ông vào tận lớp gọi cháu T. ra ngoài nói: “Đi theo chú lấy sữa cha cháu gửi cho cháu”. Tưởng thật, cháu T. ra khỏi trường, lên xe máy của người này. Trên đường đi, người lạ hỏi về hoàn cảnh gia đình, cháu T. kể rành mạch rồi nói rõ cha làm nghề sửa xe. Nghe vậy, người đàn ông tấp vào một cây xăng ven đường (thuộc địa bàn phường An Phú Đông) bỏ T. xuống rồi phóng xe vọt mất. Cháu T. đứng đó đến khi người địa phương phát hiện, gọi báo tin cho cha của T.

Công an đã làm việc với Phòng GD&ĐT quận Gò Vấp, Ban giám hiệu Trường Tiểu học Phan Chu Trinh và gia đình và cháu T. để tìm hiểu vụ việc. Đồng thời công an truy tìm tung tích của người đàn ông lạ để làm rõ hành vi vào tận lớp học “bắt cóc” cháu T. rồi bỏ rơi giữa đường.

