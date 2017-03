Bác tin đồn bắt cóc trẻ lấy nội tạng ở An Giang

Một số gia đình có con ham chơi về nhà trễ đã kéo tới công an địa phương trình báo tin con họ bị bắt cóc, nhờ công an giải cứu. Điển hình, ngày 29-6, một hộ gia đình ở xã Vĩnh Xương (thị xã Tân Châu) báo tin hai đứa con bị bắt cóc. Tuy nhiên, đến khi lực lượng chức năng tổ chức truy tìm thì phát hiện hai em đang ở dưới gầm giường nhà. Các em cho biết do mê chơi về nhà trễ, sợ bị đòn nên trốn.

Theo Công an tỉnh An Giang, trước đó vài ngày, một hộ gia đình ở Phú Tân có trẻ bị té xuống sông chết đuối nhưng gia đình không hay biết, cứ nghi ngờ cháu bị bắt cóc nên đến báo công an. Từ đó, tin đồn bắt cóc trẻ lan đi các nơi. Qua kiểm tra trên địa bàn, không phát hiện trường hợp trẻ em bị bắt cóc hay mất tích. Cơ quan công an đang tiếp tục rà soát nắm thông tin, xác định việc xuất phát và lan truyền các tin đồn bịa đặt vô căn cứ này để xử lý nghiêm.

PL