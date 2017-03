Bắc, Trung Bộ hứng nắng nóng trên mức 40 độ C

Các tỉnh Nam Bộ nằm ở đới gió tây nam chủ yếu có cường độ trung bình, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ 24-34 độ C.

Ngày và đêm 6/7, phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ từ 23-32 độ C. Đông Bắc Bộ đêm không mưa, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 28-37 độ C. Khu vực Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 29-39 độ C.

Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế đêm không mưa, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 29-39 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 27-35 độ C.

Tây Nguyên chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, nhiệt độ từ 20-30 độ C. Nam Bộ nhiều mây, chiều tối có lúc có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 24-34 độ C.

Theo Hồng Ninh (TTXVN/Vietnam+)