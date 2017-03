Bắc Trung Bộ nắng nóng 40 độ C

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết, hiện vùng thấp phía tây đang phát triển và mở rộng về phía đông nam, hiệu ứng gió tây khô nóng đang hoạt động mạnh hơn nên hôm nay 9.6, ở Bắc Bộ sẽ xuất hiện nắng nóng trên diện rộng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, một số nơi lên tới 38 độ C. Các tỉnh bắc Trung Bộ nắng nóng sẽ còn kéo dài 2-3 ngày với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi lên xấp xỉ 40 độ C.

Theo ông Bùi Minh Tăng - Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, khoảng đêm nay, ngày mai 10.6, chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nên Bắc Bộ sẽ xuất hiện một đợt mưa rào và giông trên diện rộng.