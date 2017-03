Bắc và Trung Trung Bộ nắng nóng

Trưa 7-5, một số nơi ở vùng núi các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình đã xuất hiện nắng nóng. Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương dự báo hôm nay (8-5), vùng áp thấp này sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ.

Khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế ngày 8-5 cũng sẽ xuất hiện nắng nóng trên diện rộng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, một số nơi cao trên 37 độ C. Riêng thủ đô Hà Nội trong các ngày 8, 9 và 10-5 chiều tối và đêm có mưa rào và dông, ngày có nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên đến 36 độ C.

TX