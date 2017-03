Bản chất những kỷ lục chỉ có ở Việt Nam

Pháp luật khó điều chỉnh nên cần dư luận xã hội Tôi phải nhấn mạnh rằng việc thích kỷ lục chỉ diễn ra ở bộ phận nhỏ của xã hội. Tất cả những người có suy nghĩ bình thường, lành mạnh đều thấy rằng những hành vi đó là lố. Việc thích lập những kỷ lục kỳ quặc, vô bổ như thế không phù hợp với giá trị chung, đặc tính chung của dân tộc. Dân tộc ta là dân tộc khiêm nhường, khiêm tốn. Những hiện tượng đó thời nào cũng có nhưng ở đâu nở rộ mà được hưởng ứng tức là văn hóa có vấn đề, hoặc lên tiếng nhưng không có sự điều chỉnh thì chúng ta rồi sẽ chẳng giống ai. Ở một mức độ cao hơn, khi số đông chấp nhận và hưởng ứng những kỷ lục như vậy tức là giá trị chung đã mất khả năng định hướng, mất khả năng quy tụ các hệ giá trị chuẩn mực. Bản thân giá trị chung của loài người là chân, thiện, mỹ. Chân lý là việc của khoa học, thiện là của tôn giáo và đạo đức, mỹ là nghệ thuật. Khi những nền văn hóa khác nhau, những sự va chạm các nền văn hóa hoàn toàn khác biệt dẫn đến trường hợp anh ngộ nhận các giá trị. Sự ngộ nhận các giá trị này tạo ra những câu chuyện rắc rối. Có chuẩn đối với dân tộc này là tốt, đối với dân tộc khác lại ngược lại. Hành động tương đối đơn giản và phổ biến đều có chuẩn để đo và đánh giá, chính vì thế chúng ta mới kết luận được đó là hành vi lố, khoe khoang, đánh bóng. Trong quang cảnh chung của một xã hội đóng kín mở ra câu chuyện hội nhập thì xảy ra trạng thái quáng sáng, thực ra những hành vi không văn hóa phải cần thời gian dài mới điều chỉnh được. Xã hội chúng ta muốn được như xã hội văn minh phải có thời gian. Bản thân pháp luật khó điều chỉnh mà chỉ có dư luận xã hội, dư luận xã hội có thể quá nhưng cũng quy về một hệ giá trị chung. TS NGUYỄN VĂN VỊNH PGS-TS Nguyễn Hồi Loan, chuyên gia tâm lý học, ĐH KH-XH&NV Hà Nội: Xây to, làm lớn để thỏa mãn bệnh sĩ

Việc xây cái to, làm cái lớn thực chất là để thỏa mãn bệnh sĩ hay thói quen sĩ diện hão của phần đông người Việt. Những suy nghĩ, hành vi này của con người đối lập với những gì họ đang có, đang phải đối diện. Đặc biệt, trong thời buổi kinh tế thị trường, khi người ta cạnh tranh nhau về các giá trị vật chất thì các yếu tố phi thực tế cũng sẽ được thổi phồng lên. Điều này khiến không ít người ảo tưởng về bản thân. Những vật thể (đặc biệt là những vật thể, biểu tượng văn hóa, lịch sử) được xây dựng ở mỗi giai đoạn, dù ít hay nhiều, đều lưu giữ các giá trị đi kèm. Trong xã hội hiện nay, con người có điều kiện thụ hưởng nhiều giá trị vật chất, tinh thần. Do đó các giá trị cuộc sống cũng dần thay đổi theo. Điều này dễ dẫn dắt con người ta đến việc bắt chước một cách mù quáng, làm mọi cách để cho bằng người khác… Cũng cần đề cập đến yếu tố giáo dục. Một xã hội coi trọng vấn đề thi cử, bệnh háo danh sẽ tạo nên các giá trị ảo trong đời sống.