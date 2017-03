Bắn chết người rồi tự sát

Trước đó, tối 22-10, người dân tại thôn Tân Trại, xã Phú Cường nghe thấy hai tiếng súng nổ đã lập tức điện báo cho Công an huyện Sóc Sơn đến làm rõ. Khi tới nhà chị Nguyễn Thu Trà (làm nghề gội đầu, massage), công an phát hiện chị Trà nằm chết sau nhà do bị một phát súng bắn xuyên từ cằm qua gáy sát đầu. Được biết, chồng chị Trà hiện đang đi cai nghiện. Anh Công và chị Trà đều đã lập gia đình nhưng lại có quan hệ tình cảm với nhau.

HỒ LÂM