Ban công sập đè chết một công nhân

Nạn nhân là anh Trần Quang Anh, 22 tuổi, quê ở Đồng Nai. Anh Anh là một trong năm người thợ đang sửa chữa căn nhà của ông Lành.

Ông Nguyễn Hồng Xuân, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Trị Đông, cho biết căn nhà này được UBND phường cấp phép sửa chữa từ tháng 4, có diện tích khoảng 40 m2. Quy mô sửa chữa chỉ là nhà cấp bốn. Tấm ban công ngã đổ được làm mới trên phần ban công cũ. Trước khi xảy ra sự cố, lực lượng đô thị phường có kiểm tra và nhắc nhở chủ nhà cùng nhà thầu lưu ý trong vấn đề an toàn lao động. Tuy nhiên, hiện trường cho thấy giàn giáo tại đây chỉ mấy cây ván, cây cừ rất sơ sài.

Căn nhà đang sửa chữa của ông Lành. Ảnh: V.THUẬT

Theo ông Xuân, nguyên nhân ban đầu xác định là do lỗi kỹ thuật trong quá trình thi công như thiếu trụ đỡ, giàn giáo không an toàn. Sau khi sự việc xảy ra, phường Bình Trị Đông đã có báo cáo nhanh gửi UBND quận Bình Tân. 11 giờ 30 cùng ngày, cơ quan điều tra Công an quận Bình Tân đã đưa xác nạn nhân ra khỏi hiện trường để phục vụ công tác điều tra. Những người liên quan như nhà thầu, công nhân, chủ nhà… cũng được mời về trụ sở công an để ghi nhận các thông tin liên quan đến quá trình sửa chữa căn nhà.

Theo người dân ở đây, nhà thầu sửa chữa nhà này là nhóm thợ bình thường chứ không phải một công ty đầy đủ tư cách pháp nhân trong ngành xây dựng. Còn chủ nhà thì ở nơi khác và ít khi có mặt trong quá trình sửa chữa.

V.THUẬT - T.TÀI