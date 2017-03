Bán dâm phải… có đơn!

Tuy nhiên, chủ quán không cho các cô “tới z” tại bản doanh mà phải tự tìm nhà nghỉ, khách sạn. Cẩn thận hơn, trước khi đi với khách các cô còn phải ký vào cái mẫu đơn… xin thôi việc có sẵn để khỏi liên lụy cho chủ quán nếu bị công an “zịn”. Công an khám quán, thu cả trăm cái đơn… xin thôi việc nhưng các đơn xin nghỉ này chỉ loanh quanh trong khoảng chục cô gái! “Thủ tục hành chính” này quá lạ, công an đang “hỏi thăm” chủ quán.

