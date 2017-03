“Ban đầu họ không báo tàu bị chìm”

Tôi đã chỉ đạo xin ý kiến Bộ Công an về việc giao cho Công an TP.HCM thẩm quyền thụ lý, khởi tố, điều tra vụ án. Mặc dù vụ việc có liên quan đến nhiều đơn vị, địa phương nhưng địa bàn xảy ra tai nạn là ở vùng biển TP.HCM nên giao cho Công an TP.HCM thụ lý là phù hợp. Ông LÊ HOÀNG QUÂN, Chủ tịch UBND TP.HCM (trao đổi với

Pháp Luật TP.HCM chiều 5-8) Chúng tôi đã gửi canô H29-BP cho Công ty Việt Séc để sửa chữa và họ tự ý lấy đi chở khách. Trước mắt cho thấy canô đi ngoài tầm kiểm tra, kiểm soát của bộ đội biên phòng. Hơn nữa, tàu bị nạn chở người xuất phát từ Tiền Giang về Vũng Tàu nên chúng tôi không nắm được. Đại tá ĐÀO QUANG HIỂN, Tham mưu trưởng Bộ chỉ huy biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Điều tra, xử lý nơi báo tin chậm trễ Sáng 5-8, ông Nguyễn Nhật, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, đã trao đổi với báo chí xung quanh vụ chìm tàu. . Theo điều tra ban đầu của Bộ đội biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, giám đốc hai công ty Vũng Tàu Marina và Việt Séc đã tự ý cho nhau mượn tàu? + Chúng tôi có nhận được thông tin đó và sẽ làm việc cụ thể với các công ty này. Chúng tôi cũng sẽ gặp anh Tuấn, người của Công ty Vũng Tàu Marina, để làm rõ vấn đề tin báo chậm. . Có hay không việc “ém” thông tin tàu bị chìm khiến công tác cứu nạn chậm trễ? + Chưa thể khẳng định việc ém thông tin nhưng phải điều tra làm rõ tại sao tin tàu chìm lại đến trung tâm cứu nạn chậm như vậy. Chậm trễ do chủ tàu hay do những người quản lý phương tiện? Nếu do cố ý sẽ phải xử lý. Ngoài ra, cũng phải làm rõ trách nhiệm của công ty có người bị nạn (họ có biết việc công nhân đi như vậy hay không, có biết về vụ tai nạn không, ai thuê tàu…). . Vai trò của Bộ đội biên phòng Bà Rịa-Vũng Tàu và Tiền Giang khi để cho canô xuất bến? + Canô xuất phát từ Tiền Giang trong trời tối cho nên thực chất rất khó để quản lý (?!). . Canô trên có thể chở 30 người? + Tôi đã trực tiếp ra hiện trường kiểm tra và khẳng định canô này không thể chở được 30 người. Đó là điều không phải bàn cãi nữa. . Việc xác tàu gặp nạn được đưa về Công ty Việt Séc liệu có đảm bảo khách quan cho công tác điều tra? + Không có vấn đề gì. Máy móc con tàu bị nạn vẫn đang ở nguyên đó, không ai có thể thay đổi kết cấu được. . Vụ việc sẽ do đơn vị nào điều tra xử lý? + Cảng vụ Hàng hải TP.HCM chịu trách nhiệm chính. Các đơn vị phối hợp là công an, Cảng vụ Hàng hải TP Vũng Tàu, bộ đội biên phòng, … . Đánh giá của ông về công tác cứu nạn? + Có thể nói các đơn vị tham gia cứu nạn rất tích cực, công tác tìm kiếm nạn nhân tương đối tốt, nhanh.