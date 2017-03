Bàn giao 11 cướp biển cho Indonesia

Đúng 7 giờ ngày 13-4, tại sân bay Tân Sơn Nhất, TP.HCM, cơ quan chức năng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã bàn giao 11 tay cướp biển (quốc tịch Indonesia) cho cảnh sát Indonesia đưa về nước.

Trước đó, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và các cơ quan chức năng đã có buổi làm việc với đoàn cán bộ Indonesia do bà Rachmaida Ginting - Tổng Lãnh sự quán Indonesia tại TP.HCM cùng Đại tá Guntur Setyanno, Bộ Chỉ huy Cảnh sát Indonesia, dẫn đầu. Hai bên cùng trao đổi, thống nhất phía Bà Rịa-Vũng Tàu sẽ bàn giao 11 cướp biển kèm hồ sơ, tài liệu vụ án cướp tàu Zafirah (quốc tịch Malaysia) vào tháng 11-2012 cho phía cảnh sát Indonesia điều tra xử lý.

Trước đó, tối 19-11-2012, Cục Cảnh sát biển Việt Nam nhận được thông tin tàu Zafirah (treo cờ Malaysia) chở hóa chất bị mất tích. Có khả năng tàu bị cướp biển tấn công. Từ vị trí cuối cùng liên lạc được với chủ tàu cho thấy tàu đi vào vùng biển Việt Nam.

Các nghi can tham gia vụ cướp tàu Zafirah. Ảnh: TK

Ba ngày sau, hai tàu cá của Bà Rịa-Vũng Tàu đã phát hiện và cứu được chín người nước ngoài trôi dạt trên biển trên một phao cứu sinh và đưa họ vào bờ an toàn. Qua xác minh, đây là những thuyền viên trên tàu Zafirah bị cướp biển khống chế rồi cướp tàu. Ngay sau đó, cơ quan chức năng nắm được thông tin: Nhóm cướp biển đã sơn màu khác cho tàu Zafirah, thay đổi tên, ký hiệu thành Sea Horse. Qua đó, công an đã bắt giữ 11 nghi can mang quốc tịch Indonesia, thu giữ bảy hộ chiếu cùng một số đồ vật, tài liệu liên quan.

Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã nêu lại diễn biến toàn bộ vụ việc và kết quả điều tra ban đầu. Theo đó, vụ cướp biển xảy ra trên vùng biển Indonesia, các đối tượng tham gia vụ cướp cũng mang quốc tịch Indonesia vì vậy nên chuyển giao hồ sơ, đối tượng cho phía Indonesia tiếp tục điều tra, xử lý. Phía Indonesia đã tiếp nhận đưa các nghi can về nước, giao cho cơ quan chuyên môn xử lý. Đại tá Guntur cũng bày tỏ mong muốn sẽ được phía tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đưa 11 người đến sân bay Tân Sơn Nhất, gửi lại hộ chiếu, liên hệ với hãng hàng không đảm bảo an ninh trên chuyến bay.

Bà Rachmaida Ginting - Tổng Lãnh sự quán Indonesia tại TP.HCM cùng đại diện Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tới Đồn biên phòng Chí Linh để gặp 11 người trên và gửi lời cảm ơn đến cơ quan chức năng Việt Nam về việc phối hợp bắt 11 cướp biển này.

