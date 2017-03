Bàn giao 59 người Trung Quốc lừa qua mạng cho Interpol

Đến nay lực lượng công an Việt Nam đã triệt phá sáu vụ tội phạm người nước ngoài lợi dụng công nghệ cao để lừa đảo xuyên quốc gia tại TP.HCM, Hà Nội, Cần Thơ, Bình Dương với 298 đối tượng, trong đó có 106 người Trung Quốc và 192 người Đài Loan. Thiếu tướng NGUYỄN ĐỨC MINH, Tổng Cục phó Tổng cục

An ninh 1, Bộ Công an Khen thưởng đột xuất Ngày 8-9, Bộ Công an đã trao thưởng đột xuất cho tám tập thể (5 triệu đồng/tập thể) tham gia phá chuyên án người nước ngoài sử dụng công nghệ cao để hoạt động phạm tội xuyên quốc gia tại Phú Yên. Trung tướng Tô Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an, có điện khen các tập thể này. UBND tỉnh Phú Yên cũng tặng bằng khen cho 10 tập thể, bốn cá nhân tham gia phá án. Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên cũng đã khen thưởng đột xuất bốn công dân có tinh thần cảnh giác cao, tích cực hỗ trợ lực lượng công an trong quá trình phá án.