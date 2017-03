Bàn giao cá thể hổ nặng 170kg về Sóc Sơn, Hà Nội

Trước đó, ngày 2/1/2013, VQG Pù Mát được UBND tỉnh Nghệ An giao cứu hộ, chăm sóc một cá thể hổ (Panthera tigris), trọng lượng 170 kg, giới tính đực, do công an huyện Yên Thành (Nghệ An) tịch thu ngày 1/1/2013.











Bàn giao cá thể hổ nặng 170kg về rừng Sóc Sơn













Cá thể hổ sẽ tiếp tục được chăm sóc và ghép đôi với các cá thể hổ hiện có tại trung tâm





Nguyễn Duy/Dân Trí



Cán bộ trung tâm VQG Pù Mát bàn giao cá thể hổ cho trung tâm cứu hộ động vật hoang dã và kỹ thuật bảo vệ rừng Sóc Sơn (Hà Nội)Như Dân trí đưa tin, vào khoảng 10h sáng 1/1/2013, sau thời gian theo dõi, lực lượng liên ngành huyện Yên Thành đã bất ngờ kiểm tra và phát hiện một cá thể hổ có trọng lượng khoảng 170kg được nuôi nhốt trong gia đình anh Lê Văn Đạt (SN 1989, trú tại xóm Phú Vinh, xã Đô Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An).Chủ nhà Lê Văn Đạt khai nhận, cá thể hổ được đưa từ Lào về Việt nam qua đường tiểu ngạch. Khi mua hổ con có trọng lượng 1,6kg, với giá 960.000 đồng/kg. Gia đình Đạt đã định nấu cao con hổ, nhưng chưa thực hiện thì bị cơ quan công an huyện Yên Thành phát hiện nuôi trái phép con hổ này.Theo cán bộ trung tâm VQG Pù Mát, sau gần 5 tháng được chăm sóc, hiện tại, sức khỏe của cá thể hổ tốt, nhưng đã mất bản năng tự nhiên do người dân nuôi nhốt từ nhỏ nên không thả về tự nhiên được.Cá thể hổ sẽ tiếp tục được chăm sóc và ghép đôi với các cá thể hổ hiện có tại Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã và kỹ thuật bảo vệ rừng Sóc Sơn nhằm bảo tồn và phát triển loài hổ quý hiếm này.Nhằm bảo tồn và phát triển nguồn gen đối với loài động vật hoang dã quý hiếm này thì một cá thể duy nhất sẽ không mang lại hiệu quả. Hơn nữa, Trung tâm cứu hộ VQG Pù Mát là nơi cứu hộ tạm thời các loài động vật hoang dã trước khi thả về rừng hay chuyển giao cho các cơ quan, đơn vị khác nên không thể nuôi nhốt hổ lâu dài tại trung tâm được.Thực hiện Quyết định số 1645/QĐ-UBND ngày 7/5/2013 của UBND tỉnh Nghệ An về việc chuyển giao cá thể Hổ tại VQG Pù Mát cho Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã và kỹ thuật bảo vệ rừng Sóc Sơn (thuộc Chi cục Kiểm lâm Hà Nội) trung tâm cứu hộ động vật hoang dã, VQG Pù Mát đã tiến hành bàn giao cá thể hổ cho Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã và kỹ thuật bảo vệ rừng Sóc Sơn để tiếp tục chăm sóc và ghép đôi với các cá thể hổ hiện có tại trung tâm nhằm bảo tồn và phát triển loài hổ quý hiếm này.