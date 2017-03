Bàn giao xác hổ để nghiên cứu khoa học

Số tang vật trên Công an tỉnh Nghệ An tịch thu tại nhà ông Lê Xuân Thoan (trú xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu, Nghệ An). Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, chiều tối 22-6, lực lượng công an tỉnh Nghệ An ập vào nhà ông Thoan, phát hiện nơi đây đang tàng trữ trái phép các cá thể động vật hoang dã, quý hiếm trong tủ đá.

Do Nghệ An không có cơ quan nghiên cứu khoa học, cơ sở y tế bào chế thuốc chữa bệnh để bàn giao vật chứng nên Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) đề nghị Công an Nghệ An giao cho Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam để nghiên cứu.

Tin, ảnh: Đ.LAM