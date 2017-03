Ban nội chính yêu cầu làm rõ thương tích của nạn nhân

Đã báo cáo Ban Nội chính Trung ương vụ chị Trần Thị Hải Yến (31 tuổi, ngụ thôn Phước Lương, xã An Cư, huyện Tuy An, Phú Yên) chết trong nhà tạm giữ Công an huyện Tuy An chiều 7-10-2013.

Cũng theo ông Học, trong sáng 23-1, ông đã yêu cầu Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên phải làm rõ các khiếu nại của gia đình chị Yến về quyết định không khởi tố vụ án hình sự vụ chị Yến tự vẫn, cũng như làm rõ các vết thương trên người chị này.

Theo cha mẹ chị Yến, khi tham gia chứng kiến khám nghiệm tử thi, anh rể chị Yến đã yêu cầu và cơ quan khám nghiệm đã ghi rõ vào biên bản các thương tích trên người nạn nhân: “Có vết bầm trên mặt bên trái và bên phải, một vết bầm trên trán, vết bầm ở môi trên và môi dưới, phía sau đỉnh đầu có một vết sưng to nhô lên, cửa mình có ra máu, đôi bàn chân có vết trầy xước và bầm”. Tuy nhiên, trong kết luận nguyên nhân cái chết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên không đề cập đến các thương tích này mà chỉ nói chết do ngạt cơ học vì treo cổ tự tử. “Phải xem xét gia đình nói các thương tích trên cơ thể Yến như vậy có đúng hay không, trong biên bản giám định pháp y có đúng hay không. Nếu có thì phải làm rõ các thương tích này do đâu, có quan hệ thế nào đối với nguyên nhân gây ra cái chết. Chúng tôi đã yêu cầu cơ quan CSĐT, VKS phải giải quyết, trả lời” - ông Học nói.

Cũng theo ông Học, hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đang làm rõ việc truy tố, xét xử chị Yến có oan hay không. Do vụ án có nhiều tình tiết phức tạp nên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên vừa gia hạn thêm hai tháng…

Như chúng tôi đã thông tin, sau khi tòa hủy án sơ thẩm vì không có căn cứ buộc tội, chiều 7-10-2013, Công an huyện Tuy An tống đạt quyết định gia hạn tạm giam đối với chị Yến thì ba tiếng đồng hồ sau chị chết trong buồng tạm giam trong tư thế treo cổ. Sau đó, Công an tỉnh Phú Yên rút hồ sơ lên để điều tra lại.

TẤN LỘC