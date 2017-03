Ban quản lý đường cao tốc mất 6 xe mô tô

Công an huyện Bến Lức (Long An) cho biết đang phối hợp cảnh sát điều tra công an tỉnh tiến hành truy xét hàng loạt vụ trộm xe máy xảy ra địa bàn 2 xã An Thạnh và Tân Bửu làm hoang mang dư luận trong thời gian qua.

Rạng sáng ngày 2-8, bọn trộm đột nhập vào Ban quản lý tuyến đường cao tốc Trung Lương-Bình Chánh (tại ấp 3, xã An Thạnh, huyện Bến Lức) lấy cắp cùng một lúc 6 mô tô các loại đang đậu trong khu vực nhà xe của cơ quan. Đây là phương tiện của cán bộ quản lý đường cao tốc. Sau đó vài giờ, chúng tiếp tục vào một công ty TNHH cách đó vài trăm mét lấy 3 mô tô đời mới của nhân viên tại đây.

Trước đó một tuần, bọn trộm lấy cùng lúc 3 mô tô, 2 ĐTDĐ Iphone cùng nhiều giấy tờ khác trong UBND xã Tân Bửu khi các cán bộ trực đêm ngủ quên. Theo H.Minh (NLĐO)