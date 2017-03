Bàn tay vứt dưới ruộng là do mìn nổ

(PL)- Ngày 5-7, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết bàn tay trái bị vứt dưới ruộng bên quốc lộ 1A thuộc xã Tam Đàn (huyện Phú Ninh) là do bị mìn nổ đứt chứ không phải do thua độ bóng đá bị chặt như tin đồn.

Chiều 4-7, ông Lê Hà Y (trú huyện Phú Ninh) đi thăm ruộng, phát hiện một bàn tay người. Công an điều tra xác định bàn tay trên là của anh Nguyễn Văn Tý (trú thôn Vinh An, xã Bình Trị, huyện Thăng Bình). Sáng 3-7, anh Tý đi rà sắt phế liệu trúng phải mìn nổ đứt một phần bàn tay trái. Hiện công an đã bàn giao bàn tay của anh Tý cho gia đình chôn cất. l Ngày 5-7, Công an xã Cư K’pô (huyện Krông Búk, Dăk Lăk) xác nhận vụ nổ làm anh Phạm Sỹ Nam (trú thôn Nam Tân, xã Cư K’pô) bị thương nặng là do vướng phải mìn tự tạo của ông Nguyễn Đức Chiến (trú cùng thôn) cài đặt để chống trộm. Vụ việc đã được chuyển lên Công an tỉnh Dăk Lăk để tiếp tục điều tra làm rõ. H.KHÁ - V.DŨNG