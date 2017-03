Băng cướp Hùng “cô nhi viện” sa lưới

Chỉ trong một thời gian ngắn, chúng đã gây ra hàng chục vụ trên địa bàn từ TP. Đà Nẵng, Hà Tĩnh, Nghệ An và giả dạng bệnh nhân vào bệnh viện để trốn công an.



Chiếc taxi bọn cướp thuê và dao, vam phá khoá thu được

THUÊ TAXI ĐI CƯỚP

Khoảng 23 giờ ngày 31-10-2009, anh Đậu Anh Tuấn (SN 1989, trú tại xã Hưng Chính, TP. Vinh, Nghệ An) cùng hai người bạn chở nhau trên hai xe gắn máy lưu thông qua đoạn đường thuộc khu vực giáp ranh giữa xã Xuân An và xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh thì bị một chiếc taxi vượt lên ép vào lề. Từ trên xe, ba đối tượng bước xuống cầm dao, kiếm gí vào cổ ba người khống chế cướp chiếc xe Sirius mang BKS: 37N1-7151 rồi bỏ chạy về hướng TP. Vinh. Khi bọn cướp vừa bỏ đi, anh Tuấn cùng hai người bạn đến Công an huyện Nghi Xuân trình báo.

Công an huyện Nghi Xuân đã cử các điều tra viên về các tỉnh Nghệ An, Thanh Hoá và TP. Hà Tĩnh đề nghị phối hợp truy tìm hung thủ.

Sau một tuần tích cực điều tra, các điều tra viên xác định những đối tượng sử dụng xe taxi cướp chiếc xe máy của anh Tuấn trong đêm 31-10 thuộc băng cướp do Phùng Bá Nho (SN 1985, tên thường gọi là Hùng “cô nhi viện”, trú tại xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) cầm đầu. Tên Nho từ nhỏ sống trong cô nhi viện và thường được gọi dưới cái tên Hùng nên mọi người gọi y là Hùng “cô nhi viện”. Với bản chất lưu manh và liều lĩnh, Hùng “cô nhi viện” là đối tượng có số má ở Nghệ An và mang trên mình nhiều tiền án, tiền sự. Chính nhờ vậy, y đã thâu nạp hai tên đàn em là Võ Chí Nhân (SN 1989, trú xã Nghi Thịnh, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) và Nguyễn Văn Cường (SN 1986, trú xã Nghi Khánh, huyện Nghi Lộc, Nghệ An).

VÀO BỆNH VIỆN LẨN TRỐN

Trưa 7-11-2009, khi vừa từ TP. Đà Nẵng về TP. Vinh, Hùng “cô nhi viện” đã tung tin là mình bị tai nạn giao thông. Sau đó, hắn giả vờ bó bột khắp tay chân rồi trốn vào Bệnh viện Ba Lan để “điều trị” nhằm lẩn tránh công an. Tuy nhiên, đến chiều cùng ngày, các điều tra viên Công an huyện Nghi Xuân đã lật tẩy tên bệnh nhân giả và đưa về trụ sở lấy lời khai. Hai tên Cường, Nhân cũng bị bắt ngay sau đó khi chúng đang lẩn trốn trong một nhà nghỉ tại bến xe Vinh. Khám xét nơi thuê trọ và người chúng, công an thu giữ được 4 bộ vam phá khoá xe máy cùng nhiều dao, kiếm.



Từ trái qua: Hùng “cô nhi viện”, Nguyễn Văn Cường, Võ Chí Nhân

Tại trụ sở Công an huyện Nghi Xuân, chúng khai nhận tối 31-10-2009 cả ba tên đã chuẩn bị dao, kiếm và thuê một chiếc taxi của hãng xe Vạn Xuân mang BKS: 37S-1306 do tài xế Võ Quốc Tuấn điều khiển để đi cướp. Ban đầu, chúng chọn địa điểm gây án là tuyến đường từ thị xã Cửa Lò (Nghệ An) về TP. Vinh. Nhưng do người đi đường qua lại đông đúc, chúng lại cho xe chạy về huyện Nghi Xuân thì gặp nhóm anh Tuấn nên chúng đã ra tay.

Sau khi cướp được chiếc xe Sirius của anh Tuấn chúng mang vào TP. Đà Nẵng bán với giá 7 triệu đồng rồi lấy tiền ăn chơi. Hết tiền, chúng tính quay về tiếp tục gây án thì biết công an đang điều tra theo dõi nên Hùng “cô nhi viện” đã tung tin là mình bị tai nạn để vào bệnh viện điều trị, nhưng hắn không ngờ mọi hành động ma mãnh của mình đều không qua được mắt công an. Quá trình đấu tranh mở rộng, băng cướp Hùng “cô nhi viện” khai nhận với thủ đoạn thuê taxi đi rình rập các đoạn đường vắng, chúng đã gây ra 11 vụ trộm, cướp trên địa bàn từ Đà Nẵng, Hà Tĩnh, Nghệ An.

Chiều 9-11-2009, thượng tá Phan Văn Đán cho biết đã tiến hành khởi tố vụ án, bắt tạm giam ba đối tượng trên.



Theo VĂN TÌNH (CATP)