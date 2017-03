Băng cướp ôtô bắn trả công an bị bắt

Đó là Nguyễn Thiện Tâm (vai trò cầm đầu), Trần Ngọc Minh (ngụ phường 1, quận 10), Trần Hán Quang (ngụ phường Nguyễn Thái Bình, quận 1) và Huỳnh Văn Tường (ngụ phường 4, quận 8). Đêm 15-11, cả năm thuê xe Innova bảy chỗ ngồi do anh Thái Văn Đăng cầm lái đi về cửa khẩu Bình Hiệp, Mộc Hóa (Long An). Bất ngờ, một người trong nhóm dùng súng khống chế buộc anh Đăng lái xe đến chỗ vắng và giao xe. Khi xe vừa đến thị trấn Tân Thạnh, nhìn thấy tổ CSGT-TT đang làm nhiệm vụ, anh Đăng liền giảm ga, mở cửa xe lao ra ngoài kêu cứu. Biết bị lộ, nhóm cướp lái chiếc Innova về hướng Mộc Hóa để qua biên giới. Nhóm cướp đến Mộc Hóa, gặp lực lượng công an chốt chặn đã bắn trả quyết liệt. Đến rạng 16-11, nhóm cướp bỏ xe chạy vào rừng tràm, Công an huyện Tân Thạnh cùng người dân truy bắt được bốn người. Qua khám xét, công an thu giữ hai khẩu súng và năm viên đạn.

A.AN - L.NGUYỄN