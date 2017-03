Băng cướp tiệm vàng bằng súng sa lưới

Ngày 9-10, Bộ Công an đã có công điện khen thưởng cán bộ, chiến sĩ Cục CSĐT tội phạm về trật tự xã hội phía Nam (C45B) phối hợp các cục nghiệp vụ và Công an quận 7 (TP.HCM) khám phá một băng cướp tiệm vàng bằng súng. Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang đã biểu dương và quyết định khen thưởng C45B và Cục Kỹ thuật nghiệp vụ II (A71) mỗi đơn vị 10 triệu đồng.

Cướp tám vụ, bắn chết một người

Bốn nghi can bị bắt gồm Huỳnh Văn Tiếm, Lê Anh Kiệt, Phan Văn Tưởng và Nguyễn Văn Nhãn. Trong đó, Tiếm và Kiệt cầm đầu băng cướp.

Đêm 8-10, trinh sát C45B bắt Tiếm, Kiệt và Nhãn tại đường Lê Văn Lương (phường Tân Phong, quận 7, TP.HCM). Khi bắt ba nghi can này, các trinh sát khám xét nhà và thu giữ một khẩu K54 cùng ba viên đạn. Qua truy xét, ngày 9-10, các trinh sát bắt tiếp Tưởng đang ẩn náu ở Tây Ninh.

Theo lời khai ban đầu, băng cướp có bảy thành viên chuyên dùng súng cướp tiệm vàng trong vòng 10 năm qua. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định có hai nghi can đã chết vì sốc ma túy; một nghi can chưa tìm được và bốn nghi can đã bị bắt.

Tính từ năm 2002 đến nay, băng cướp này đã thực hiện tám vụ dùng súng cướp tiệm vàng ở TP.HCM và Long An, Tây Ninh, Đồng Nai, Vĩnh Long… Trong các vụ cướp, Nhãn và Tưởng là đối tượng cầm súng bắn uy hiếp. Nhãn dữ dằn nhất nên có biệt danh là “chó lửa”. Trong tám vụ cướp, Tiếm và Kiệt thừa nhận trực tiếp thực hiện hai vụ ở Tây Ninh và vụ cướp tiệm vàng Kim Thanh (quận 8, TP.HCM), bắn chết ông Doãn Mỹ, chủ tiệm.

Tiệm vàng Kim Thanh của vợ chồng ông Doãn Mỹ. Ông Mỹ đã bị bọn cướp bắn chết. Ảnh: HT

Thủ đoạn của kẻ cướp

20 giờ ngày 31-12-2003, Nhãn cùng Tiếm cướp tiệm vàng Kim Quang tại thị trấn Trảng Bàng (Tây Ninh). Khi ấy bà Trương Thị Linh, chủ tiệm vàng, đóng cửa tiệm và xách giỏ đựng vàng về nhà cách tiệm khoảng 20 m. Nhãn và Tiếm chạy xe máy tới giật túi xách, bà Linh giật lại thì Nhãn rút súng bắn bà Linh trúng hông để Tiếm giật túi xách rồi cả hai tẩu thoát. Trước đó, Nhãn và Tưởng đã thực hiện thành công vụ cướp tiệm vàng thuộc chợ Long Hoa (huyện Hòa Thành, Tây Ninh).

Đêm 2-10-2004, Tiếm, Kiệt đi hai xe máy, mặc áo mưa màu đen rình trước tiệm vàng Kim Thanh lúc vợ chồng ông Mỹ đóng cửa tiệm, mang túi chứa 50 lượng vàng, 11.000 USD và 150 triệu đồng về nhà. Khi đến gần nhà, vợ chồng ông Thanh bị nhóm cướp áp sát. Trong lúc giằng co, Tưởng đã bắn hai phát đạn làm ông Mỹ chết tại chỗ. Tương tự, vào năm 2006, Tiếm, Kiệt cùng đồng bọn trùm áo mưa xông vào một tiệm vàng ở xã Phước Lợi (Gò Đen, Long An) cướp hàng chục cây vàng rồi tẩu thoát về hướng TP.HCM.

Thủ đoạn của băng cướp này là điều nghiên rất kỹ trước khi ra tay, chọn thời điểm tiệm vắng vẻ hoặc bám theo chủ tiệm trên đường mang vàng về nhà cất giữ. Sau khi thực hiện một “phi vụ”, chúng lập tức tản ra ẩn náu một thời gian rồi tiếp tục gây án ở địa phương khác khiến công an gặp khó khăn khi truy bắt. Sau mỗi vụ cướp, các đối tượng ném luôn súng phi tang, số vàng cướp được thì chia nhau tiêu xài. Thời điểm bị bắt (đêm 8-10), Tiếm, Kiệt cùng đồng bọn đang lên kế hoạch đánh cướp một tiệm vàng ở TP.HCM. Tuy nhiên, nhóm cướp chưa kịp ra tay thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Bà NGUYỄN THỊ CẨM THANH, chủ tiệm vàng Kim Thanh: “Kẻ cướp dù có đền tội cũng không thể bù đắp đau thương…” Khi nghe chúng tôi báo tin công an đã bắt được hung thủ bắn chết ông Doãn Mỹ, ánh mắt bà Nguyễn Thị Cẩm Thanh (vợ ông Mỹ) sáng lên. Câu chuyện xảy ra gần bảy năm nhưng bà Thanh vẫn nhớ từng chi tiết ấy. Thông thường mỗi ngày phải sau 20 giờ, vợ chồng bà mới dọn hàng nhưng hôm ấy trời mưa nên ông Mỹ đến tiệm đón vợ về sớm. Khi bà Thanh ngồi lên xe thì mưa ào xuống xối xả, bà phải chui vào bên trong áo mưa. Từ sạp hàng chợ Phạm Thế Hiển về đến gần nhà, bất ngờ có hai thanh niên bịt khẩu trang kín mặt chạy theo, vượt lên chặn đầu xe. Bà Thanh nghe một tiếng “bốp” vang lên. Với bản lĩnh của một người lính, ông Mỹ bình tĩnh dựng chân chống xe và la lên “Cướp, cướp”. Lúc này bà Thanh mới hoảng hồn kêu cứu cùng chồng. Kẻ cướp gí súng vào ngực bà Thanh lên đạn “cạch, cạch”. Ban đầu bà tưởng súng giả nhưng sau này bà mới biết số mình còn may mắn vì viên đạn lép. Bà Thanh bên chiếc xe kỷ niệm. Ảnh: HT Thấy vợ chồng bà chống trả, hai đồng bọn khác chạy đến cầm súng kề sát vào hông của ông Mỹ siết cò. Sau khi hạ gục ông Mỹ, bốn kẻ cướp xúm lại tháo dây buộc túi vàng ông Mỹ cột trên xe. Một kẻ cướp dùng báng súng đập liên tiếp vào đầu bà Thanh khiến máu tuôn xối xả. Theo phản xạ, bà khum xuống ẵm chồng lên, mặc cho đạn bay vèo vèo vào cửa nhà ven đường. Người dân thấy bọn cướp hung hãn, có súng, ai cũng sợ không dám ra ngoài mà chỉ gọi điện thoại báo công an. Lúc cảnh sát 113 đến hiện trường, bốn kẻ cướp đã ôm túi vàng lên xe bỏ chạy. Mấy ngày sau khi cơ quan công an tiến hành giám định pháp y, bà Thanh mới tin chồng đã chết. Bà như sụp đổ hoàn toàn trước sự ra đi bất ngờ của ông. Mất thời gian dài bà Thanh mới gượng dậy nổi nhờ tình thương của người thân và bà con hàng xóm. Trên hết, bà còn phải thay chồng nuôi dạy hai con. Dẫn chúng tôi xem chiếc xe để trang trọng trong góc nhà, bà Thanh cho biết đây là chiếc xe mà ông Mỹ chở bà về nhà vào cái ngày định mệnh đó. Bà luôn giữ gìn chiếc xe, trân trọng như một kỷ vật. Chúng tôi hỏi bà có vui không khi nghe tin hung thủ đã bị bắt, bà trả lời vui vì tội ác đã bị trừng phạt nhưng kẻ cướp dù có đền tội thì cũng không gì có thể bù đắp được sự mất mát đau thương của bà.

L.NGUYỄN - ỨNG THÀNH - H.TUYẾT