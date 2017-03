Băng giá có thể tràn ngập Sa Pa dịp Giáng sinh

Theo ông Lưu Minh Hải, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Lào Cai, khoảng ngày 24/12, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tỉnh Lào Cai, gây mưa nhỏ và rét đậm. Các huyện vùng cao nhiệt độ xuống dưới 10 độ C, riêng huyện Sa Pa nhiệt độ có thể giảm xuống 0 độ C. Lượng mưa phổ biến các khu vực từ 5-10mm.



Do lễ Giáng sinh năm nay vào đúng dịp cuối tuần nên các nhà hàng, khách sạn đã được khách du lịch đặt kín phòng nghỉ. Một số khách du lịch vẫn còn lưu lại Sa Pa từ tuần trước vì "thưởng thức hụt" băng tuyết trong đợt không khí lạnh từ ngày 16-19/12 vừa qua.



Anh Trần Văn Tài, du khách tỉnh Đồng Nai, cho biết đoàn gồm năm người, đã có mặt ở Sa Pa hơn gần một tuần nay. Nếu không có đợt không khí lạnh "tăng cường" này, chúng tôi đã kết thúc chuyến du lịch Sa Pa rồi. Nhưng giờ chúng tôi lại có cơ hội được nhìn tận mắt, được chụp những bức ảnh băng tuyết ở Sa Pa để làm kỷ niệm.



Không khí lạnh cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt và sản xuất của người dân. Vì vậy, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lào Cai đã thông báo đến toàn bộ người dân nếu không có việc cần thiết nên tránh ra đường khi nhiệt độ xuống quá thấp.



Chính quyền địa phương cũng chuẩn bị thuốc men và các phương án đề phòng một số bệnh như sốt cấp tính, viêm phổi cấp, ho, hen xuyễn, bệnh huyết áp, tim mạch, dễ phát sinh trên trẻ nhỏ và người có tuổi vì lạnh giá.



Các gia đình không cho trẻ em chơi đùa nơi lộng gió; cần mặc đủ ấm cho con trẻ khi ra đường hoặc đến lớp học. Cần di chuyển đàn gia súc xuống vùng thấp để tránh rét; lùa đàn gia súc vào hang động gần nhất, chuẩn bị lương thực, nguyên liệu sưởi ấm đầy đủ trong nhiều ngày./.







Theo Bùi Thanh Hải (TTXVN/Vietnam+)