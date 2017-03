Băng Hiền “kháp” chém người sa lưới

Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Trương Phong Hiền (tự Hiền “kháp”, 33 tuổi) và Chung Quốc Tài (cùng ngụ ở TP Cần Thơ) về tội giết người.

Hiền được xác định là đối tượng đầu vụ chỉ đạo hàng chục đàn em đâm chém người kinh hoàng trong đêm 30-5 trên địa bàn quận Thốt Nốt. Hiền từng có hai tiền án về tội cố ý gây thương tích và mãn hạn tù vào năm 2011. Liên quan đến vụ án này, cơ quan công an ra quyết định truy nã Lê Phương Vũ (đồng bọn của Hiền) về tội giết người.

Trước đó, Công an TP Cần Thơ bắt tạm giam Chế Thị Lệ Trinh (chủ quán karaoke Tố Trinh), Lâm Hoàng Vũ (tự Vũ “khùng”) và Lê Thanh Tròn (ngụ quận Thốt Nốt) về tội cố ý gây thương tích. Qua đó, công an khám xét và thu giữ nhiều hung khí tự chế cất dấu tại quán karaoke Tố Trinh.

Trương Phong Hiền, nghi can đầu vụ. Ảnh: THIÊN SƠN

Theo hồ sơ, đêm 30-5, Trần Ngọc Tuấn (tự Tuấn “chín ngón”, anh em bà con cô cậu với Hiền) dẫn bạn đến quán karaoke Tố Trinh nhậu và hát karaoke. Khi tính tiền, Tuấn lớn tiếng chê dàn âm thanh của quán quá tệ. Nghe vậy, Trinh vào phòng hỏi chuyện rồi xảy ra mâu thuẫn với Tuấn. Trinh dùng cây lau nhà đánh Tuấn đồng thời kêu nhân viên đóng cửa quán lại để “xử” Tuấn. Trinh đưa hung khí cho Vũ, Tròn chém trúng chân Tuấn dẫn đến Tuấn phải leo qua hàng rào của quán trốn thoát ra ngoài.

Hiền “kháp” nghe tin Tuấn “chín ngón” bị chém nên bàn với Đặng Chí Tâm (Tâm “râu”) gọi điện thoại huy động hơn 20 chiến hữu đi tìm Trinh nhằm hỏi tội. Hơn nửa giờ sau, nhóm Hiền đeo khẩu trang, che mặt mang một bao mã tấu do Lê Phương Vũ cung cấp.

Cả nhóm kéo đến nhà mẹ của Trinh ở quận Thốt Nốt đứng bên ngoài chửi bới. Lúc này, em ruột Trinh là Chế Hoàng Việt cùng bạn là Tô Văn Tuấn đang đứng gần đó đến ngăn cản thì bị Hiền “kháp” vung dao dọa chém làm cả hai bỏ chạy trốn vào nhà vệ sinh. Sau đó, Hiền cùng Tâm hô hào đồng bọn xông vào nhà mẹ Trinh đập phá tài sản, xộc vào nhà vệ sinh chém Việt và Tuấn trọng thương phải đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Gây án xong, nhóm sát thủ do Hiền “kháp” cầm đầu lập tức bỏ trốn khỏi hiện trường.

Đến nay, Công an TP Cần Thơ đã bắt tạm giam 10 nghi can trong vụ cố ý gây thương tích ở quán karaoke Tố Trinh và giết người ở Thốt Nốt. Thông qua báo Pháp Luật TP.HCM, cơ quan điều tra kêu gọi các nghi can còn lại sớm ra trình diện để được khoan hồng.

Đụng độ giang hồ, trùm tín dụng đen bị giết Hiện người dân TP Cà Mau xôn xao trước thông tin Tâm “não” (tên thật là Đỗ Văn Tâm, 30 tuổi), một tay giang hồ “số má” tại Cà Mau bị giết chết. Công an TP Cà Mau chưa tiết lộ thông tin chi tiết về vụ án này mà chỉ cho biết đang tiến hành điều tra. Theo tìm hiểu của chúng tôi, tối 25-10, Tâm “não” cùng một số đàn em xảy ra cuộc chạm trán với các tay anh chị giang hồ khác tại một quán nhậu ở phường 6, TP Cà Mau. Sau đó, Tâm “não” bị chém trọng thương phải vào BV Đa khoa tỉnh Cà Mau cấp cứu. Do vết thương quá nặng nên sáng 26-10, Tâm “não” được người nhà chuyển lên BV Chợ Rẫy TP.HCM. Khi đến đường cao tốc Trung Lương - TP.HCM, Tâm “não” đã tử vong. Một nguồn tin cho biết mâu thuẫn dẫn đến cuộc thanh trừ nói trên xuất phát từ việc tranh chấp tiền bạc trong giới tín dụng đen. Nghi can ra tay sát hại Tâm “não” đã ra đầu thú. TRẦN VŨ

GIA TUỆ - THIÊN SƠN