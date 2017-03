Bàng hoàng nữ sinh kiêm… gái bán dâm

Khi đã trở thành gái bán dâm chuyên nghiệp, cái mác “sinh viên”, học sinh THPT (cá biệt có nơi nữ sinh còn đang là học sinh THCS) dường như là một tấm thẻ “thông hành” thuận lợi để họ tiếp cận với “khách hàng” một cách dễ dàng và cũng không quá khó khăn để gây “ấn tượng” với họ (các nữ sinh chưa quá 16 tuổi đều khai quá tuổi lên để khách yên tâm).

Chỉ đến khi bị lực lượng công an “sờ gáy” thì mọi chuyện mới được đưa ra ánh sáng… Hóa ra, có những nữ sinh ngày ngày cắp sách đến trường nhưng đến tối lại trở thành một con người hoàn toàn khác.

Sáng đi học, chiều đi bán dâm

Ngày 23/12/2011, Hội nghị tập huấn các phóng viên báo đài về công tác tuyên truyền phòng, chống mại dâm giai đoạn 2011-2015 đã được tổ chức tại Hà Nội.

Tại Hội nghị này, có một thông tin đáng chú ý được Bộ công an đưa ra là trong thời gian qua, trên địa bàn Hà Nội và TP HCM đã xuất hiện gái bán dâm còn ngồi trên ghế nhà trường (do thích ăn chơi đua đòi nhưng lại không có đủ tiền hoặc do không có tiền đóng học phí).

Trong khi đó, người mua dâm từ những gái bán dâm sinh viên này phần lớn đều là những người lắm tiền nhiều của và mắc chứng ham của lạ!

Mới đây khi kiểm tra một khách sạn ở Hà Nội, công an phát hiện dưới tầng hầm có hàng trăm sinh viên, tuổi đời hầu như chưa qua mốc 20 (có nhiều người còn đang là học sinh THPT, cá biệt là học sinh THCS)! Rất nhiều người trong số ấy không phải là những đối tượng có gia cảnh nghèo khó hay hoàn cảnh gia đình đặc biệt – như thường thấy ở những người phải đành lòng “bán trôn nuôi miệng”.

Nhiều người trong số đó chỉ đơn thuần là những nữ sinh thích ăn chơi đua đòi, thích hưởng thụ lối sống vật chất xa hoa, không muốn tìm công ăn việc làm đàng hoàng bằng sức lao động và trí tuệ của mình.

Bị bắt về đồn công an, Nguyễn Thùy Linh (quê Quảng Ninh - tên nhân vật đã được thay đổi), 20 tuổi, tạm trú tại quận Đống Đa, Hà Nội hiện đang là sinh viên năm 2 của một trường ĐH dân lập tại Hà Nội cúi đầu lí nhí kể về quá trình trở thành gái bán dâm chuyên nghiệp khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường.

Linh cho biết sau khi tốt nghiệp cấp 3, Linh đã may mắn thi đỗ vào một trường ĐH dân lập với mức điểm vừa khít điểm sàn (13 điểm/3 môn). Sau khi thi đỗ ĐH, Linh sống với tâm lý hết sức thoải mái. Gia đình cũng thuộc diện khá giả nên Linh được thưởng khá nhiều món đồ coi như quà cho kết quả thi đỗ ĐH.

Kể từ đó, cô nữ sinh THPT ngày nào lột xác hoàn toàn khi trang điểm sặc sỡ mỗi lần đến lớp, ăn mặc quần áo gợi cảm không phù hợp với lứa tuổi sinh viên. Tuy vậy, sự thay đổi này của Linh lại phù hợp với những chốn ăn chơi thác loạn.

Nghe theo sự rủ rê của bạn bè, Linh bắt đầu tìm đến các vũ trường để vui chơi thỏa thích. Cô gái 18 tuổi không biết rằng hiện có rất nhiều má mì mại dâm chầu trực sẵn ở các vũ trường để “săn đón” những cô gái trẻ măng, xinh đẹp nhằm đưa vào đường dây mua bán dâm cao cấp của họ. Và Linh đã nhanh chóng “dính bẫy”.

Sau một vài lần lên quán bar chơi, Linh gặp một người phụ nữ trẻ đẹp cũng thường xuyên lên bar vào buổi tối. Sau vài câu làm quen, người phụ nữ kia xin Linh số điện thoại để “có cạ” mỗi lần đi chơi. Linh hồn nhiên cho số.

Từ đó, người phụ nữ lọc lõi kia “tiêm nhiễm” vào đầu cô gái mới lớn những suy nghĩ lệch lạc về tiền bạc. Ả dụ dỗ Linh bằng cách đưa ra những con số rất hời mà Linh sẽ nhận được, đổi lại Linh chỉ cần ngồi uống rượu với khách hàng tại các quán bar, vũ trường. Nếu gặp “khách sộp”, Linh có thể được bo thêm rất nhiều, thoải mái chi tiêu…

Gia đình ở Quảng Ninh không hề nghèo túng nên lần đầu tiên Linh đã từ chối lời mời mọc hấp dẫn này. Nhưng ả má mì chuyên nghiệp đâu đã chịu thua một cách dễ dàng. Nắm được tâm lý “thích thể hiện” của cô gái trẻ, ả má mì tiếp tục đánh trúng tâm lý của Linh khi tiếp tục vẽ ra viễn cảnh Linh được chiều chuộng, ăn mặc sành điệu và mang phong cách của dân chơi, mọi người sẽ nhìn Linh bằng con mắt ngưỡng mộ, ghen tị.

Cách thuyết phục đầy mùi mẫn của ả má mì chuyên nghiệp dần dà khiến Linh xiêu lòng. Nhưng lúc này cô vẫn chưa “đổ” hẳn. Đúng thời điểm đó, Linh chia tay bạn trai. Tâm lý buồn chán đã khiến Linh lần đầu tiên chủ động liên lạc lại với ả má mì để đi chơi với những người đàn ông sành điệu, giàu có. Kể từ đây, con đường trở thành gái mại dâm chuyên nghiệp của Linh bắt đầu.

Ban đầu Linh chỉ đi uống rượu, đi chơi với những “đại gia”, “thiếu gia” hay la cà ở các quán bar trên địa bàn Hà Nội. Mỗi khi vào cuộc nhậu, cánh đàn ông đều nhìn Linh với ánh mắt khao khát thèm thuồng. Có không ít người đàn ông còn tìm mọi cách để tiếp cận Linh, đưa đón, mua sắm và chiều chuộng cô như một bà hoàng.

Điều đó vuốt ve sĩ diện và thói ảo tưởng của cô gái trẻ bốc đồng. Linh càng ngày càng dấn sâu vào các cuộc vui thâu đêm suốt sáng rồi cặp kè với một trong số những người đàn ông đó. Kể từ đó, Linh chuyển chỗ ở, đến ở trong một chung cư mini cho “xứng tầm”, xao nhãng học hành và quan hệ tình dục vô độ.

Được một thời gian ngắn, Linh chia tay người yêu đại gia. Cô rơi vào trạng thái trầm cảm nặng nề sau những cuộc vui thâu đêm suốt sáng. Lúc này, ả má mì kia vẫn còn “để mắt” tới Linh, liền rủ Linh đi chơi với nhóm khác. Sự chán chường về tinh thần và dạn dày trong chuyện chăn gối đã khiến Linh trở nên dễ dãi hơn bao giờ hết trong chuyện quan hệ tình dục.

Cô có thể quan hệ với bất kì người đàn ông nào mà không cần phải có tình yêu hay cảm tình nhất định ở mức nào đó. Linh rơi vào mê hồn trận các mối quan hệ phức tạp, khó có thể gỡ ra được. Dần dà, cứ mỗi khi có “người quen” gọi muốn gặp để “tâm sự”, Linh buông xuôi, gật đầu đồng ý.

Càng ngày, Linh càng phụ thuộc vào ả má mì nọ. Ả dọa nếu Linh không nghe lời sẽ tuôn hết những chuyện ăn chơi trác táng về gia đình và trường học để cô xấu hổ. Hơn nữa, do ăn ngon mặc đẹp quen rồi, số tiền bố mẹ Linh chu cấp tuy không phải ít nhưng cũng không đủ để cô đáp ứng những chuyện ăn mặc, làm đẹp của mình.

Kể từ đó, ngoài việc “phục vụ” những người quen biết trong ma trận các mối quan hệ phức tạp của mình, Linh thường xuyên phải phục vụ những “đại gia” theo “chỉ đạo” của ả má mì trên. Linh trở thành gái bao trong đường dây của ả từ lúc nào không hay …

Kể từ thời điểm đó, Linh bỏ hẳn việc đi nhậu cùng các đại gia trong vũ trường. Linh bỏ học triền miên. Đến khi nhận được thông báo của lớp trưởng về việc có thể bị cấm thi tất cả các môn, Linh hoảng hồn đi xin thầy rồi từ đó cứ sáng sáng Linh đến trường, tối lại theo chân các “đại gia” để mua vui cho họ.

Cách sống ấy dần ăn sâu vào Linh khiến cô mất hết cảm giác lo lắng, sợ hãi. Thậm chí cô còn có ý định bỏ học. Nhưng vì sợ bố mẹ biết chuyện sẽ không chấp nhận nên Linh vẫn đi học bình thường. Chưa kể đến chuyện nhờ có mác sinh viên mà Linh được các chàng ưu ái, chiều chuộng hơn hẳn.

Sự trượt dốc của Linh vì thế càng diễn ra dễ dàng. Cho đến khi cô bị bắt lần 2 vì tội bán dâm thì mọi sự mới vỡ lẽ… Lúc này mọi người quen biết và cả bố mẹ Linh mới phát hiện ra sự thực khủng khiếp về con gái mình.

Hóa ra, con gái họ đã đi bán dâm được gần 1 năm trời nay để lấy tiền ăn tiêu mà chẳng nghĩ gì đến những hậu quả đang đợi chờ phía trước …

Theo Phunutoday