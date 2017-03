Băng nhóm bắn nhau giữa phố, một người chết

Theo Đại tá Nguyễn Đình Long, Trưởng Công an TP Đà Lạt, Công an TP Đà Lạt phối hợp với Công an tỉnh Bình Định, Khánh Hòa bắt được sáu nghi can trong hai băng nhóm do Hàn Thọ Quang và Lê Thanh Tiến (ngụ TP Đà Lạt) cầm đầu. Các đối tượng liên quan bị bắt gồm Vũ Hải Khôi, Phạm Văn Quyết (kẻ dùng súng hoa cải bắn chết người) và Nguyễn Văn Sơn. Ba nghi can còn lại gồm Đỗ Văn Tú, Phạm Quang Lợi và Phạm Đình Tuấn (cùng trú tại Hải Phòng) bị bắt khi đang thuê phòng khách sạn lẩn trốn tại Khánh Hòa.

Trước đó, đêm 3-8, hai nhóm thanh niên trên phát sinh mâu thuẫn trong quán bar V’club trên đường Lê Đại Hành, TP Đà Lạt. Nhóm của Tiến đã bỏ về và mai phục sẵn ở đầu đèo Prenn. Chạm trán, hai bên đều rút hung khí xông vào tấn công nhau, một người trong nhóm Quang đã dùng súng hoa cải tự chế bắn một nạn nhân gục ngã và tử vong tại chỗ. Quang cũng bị các đối tượng trong nhóm của Tiến dùng hung khí tấn công trọng thương với hai vết dao đâm vào lưng, nhiều nhát khác ở tay trái.

CAO DIÊN