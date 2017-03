Băng qua đường sắt, xe tải bị tàu lửa tông nát

(PLO)- Lúc 6 giờ 20 sáng nay (6-6), xe tải 78K-8522 do tài xế Lê Nguyễn Việt Tiến (24 tuổi, ngụ xã An Dân, huyện Tuy An, Phú Yên) điều khiển, khi chạy đến điểm giao giữa đường sắt Bắc- Nam và đường dân sinh thuộc thôn Chính Nghĩa, xã An Phú, TP Tuy Hoà (Phú Yên) thì bị đoàn tàu SE7 tông thẳng vào.