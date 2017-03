Băng trộm đường sông sa lưới

Đó là Phạm Thanh Tú, Lâm Hoàng Minh, Trần Hữu Tâm, Lê Quang, Nguyễn Văn Cao và Phan Văn Minh (cùng sống lang thang). Bước đầu, nhóm này khai đã thực hiện gần chục vụ trộm tại các địa bàn quận 2, 9 và Thủ Đức. Tài sản trộm được gồm xe máy, máy tính xách tay, màn hình LCD, máy mài, mô-tơ…

Nhóm trộm đường sông bị bắt giữ tại cơ quan công an. (Ảnh do cơ quan công an cung cấp)

Trước đó, rạng sáng 30-7, các trinh sát Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội - Công an quận 2 tuần tra tại khu vực giao lộ xa lộ Hà Nội - liên tỉnh lộ 25B phát hiện Tú, Minh, Tâm đang điều khiển hai xe máy. Các trinh sát nghi ngờ cả ba trộm xe bởi xe đang chạy không có chìa khóa công tắc. Qua kiểm tra, cả ba khai nhận vừa dùng đoản bẻ khóa trộm hai xe máy tại phường Trường Thọ, Thủ Đức. Tiến hành truy xét, Công an quận 2 bắt giữ thêm ba đồng phạm trong nhóm trộm là Quang, Cao và Minh.

Nhóm trộm chủ yếu sống trên ghe và hành nghề “đạo chích” kiếm sống. Mỗi khi đêm về, chúng dùng ghe đi rảo khắp kênh rạch, sông Sài Gòn chờ lúc rạng sáng cập ghe vào sát bờ đột nhập vào các công ty, nhà xưởng để trộm tài sản. Được biết cầm đầu nhóm trộm đường sông là Phạm Văn Tú, từng có tiền án về tội cướp tài sản và trộm cắp tài sản.

HOÀNG TUYẾT