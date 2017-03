Băng tuyết bao phủ Mẫu Sơn

Đây là lần đầu tiên băng tuyết xuất hiện trong mùa đông năm nay ở nước ta.

Rét đậm, rét hại tiếp tục gia tăng và bao trùm toàn miền Bắc và bắc miền Trung. Sáng qua, nhiệt độ thấp nhất tại Sa Pa (Lào Cai) chỉ còn 1,5 độ C, Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 3 độ C, Mộc Châu (Sơn La) 4 độ C, Hải Dương gần 7 độ C, Hà Nội 8 độ C, Nghệ An và Hà Tĩnh trên 11 độ C. Trong vài ngày tiếp theo, không khí lạnh ảnh hưởng đến một số nơi ở ven biển Nam Trung Bộ.

Cùng ngày, bà Lê Thị Xuân Lan, Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Nam Bộ, cho biết trong vài ngày tới, sương mù vẫn còn xuất hiện tại TP.HCM và các vùng lân cận. Nguyên nhân do không khí lạnh từ miền Bắc và miền Trung đang tràn xuống phía nam. Cũng theo bà Lan, tại Nam Bộ, trong những ngày tới không khí se lạnh về đêm. Sau vài ngày, nhiệt độ sẽ ấm lên nhưng từ ngày 10-1, sẽ chịu ảnh hưởng một đợt không khí lạnh khác từ phía bắc tràn về.

HOÀNG VÂN - V.THUẬT