Băng tuyết đã xuất hiện tại khu du lịch Mẫu Sơn

Đỉnh núi Mẫu Sơn ở độ cao hơn 1.500 mét so với mực nước biển.

Đến 8 giờ sáng cùng ngày, hiện tượng băng tuyết vẫn tiếp tục tồn tại, mặt cỏ và hàng rào của các nhà nghỉ khu du lịch Mẫu Sơn bị đóng băng.

Theo Trung tâm khí tượng thủy văn tỉnh, nhiệt độ thấp nhất vào lúc 7 giờ ngày 16/12/2010 tại khu du lịch Mẫu Sơn là âm 0,8 độ C; thành phố Lạng Sơn 6,2 độ C; Đình Lập; 6,8 độ C; Bắc Sơn 7,6 độ C.

Lượng mưa trung bình phổ biến ở các địa phương tại thị trấn Thất Khê (Tràng Định) 1,0mm; Mẫu Sơn 19,0mm; Đình Lập, 0,1mm.

Những ngày gần đây, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã có rét đậm, rét hại là do ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa có cường độ mạnh, với các đợt tăng cường.

Hiện các cơ quan chức năng của tỉnh Lạng Sơn đang tập trung chỉ đạo các địa phương tìm các biện pháp phòng, chống rét cho đàn gia súc gia cầm.

Theo Thái Thuần (TTXVN/Vietnam+)