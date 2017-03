Băng tuyết, sương muối sẽ xuất hiện ở nhiều vùng

Đặc biệt, mùa Đông năm nay nhiều khả năng sẽ tương đối rét. Nền nhiệt độ trong các tháng nửa đầu mùa sẽ thấp hơn bình thường. Tuy nhiên đến cuối mùa, nhiệt độ tăng nhanh và nắng nóng được dự báo sẽ xuất hiện sớm.



Trong tháng 12/2010 và tháng 1/2011, sẽ có khoảng 2-3 đợt rét đậm kéo dài ở miền Bắc, rét và lạnh ở miền Trung và miền Nam.



Năm 2010 sắp qua với những biến động đặc biệt khác thường của thời tiết, khí hậu trên thế giới và ở Việt Nam. Trước hết phải kể đến nắng nóng và cháy rừng dữ dội chưa từng thấy ở hầu hết các châu lục, mà điển hình ở nước Nga mùa Hè vừa qua.



Còn gần hai tháng nữa mới hết năm, nhưng có thể khẳng định, năm 2010 sẽ là một trong những năm nhiệt độ Trái Đất cao kỷ lục, tương đương, thậm chí cao hơn cả năm 1998 được coi là nóng nhất trong thế kỷ 20.



Mưa lũ lớn chưa từng thấy xuất hiện ở nhiều châu lục, nhiều nước, đặc biệt là ở châu Á (Trung Quốc, Triều Tiên, Pakistan, Thái Lan), Trung và Nam Mỹ làm hàng nghìn người chết, thiệt hại hàng chục tỷ USD.



Những hiện tượng thời tiết bất thường xảy ra trên thế giới cũng xuất hiện ở Việt Nam. Nhiệt độ cao, nắng nóng kỷ lục kéo dài nhiều tháng liền ở hầu hết các địa phương. Miền Bắc, Tây Nguyên hầu như mất mùa mưa, Đồng bằng sông Cửu Long không có lũ.



Mùa mưa đã kết thúc nhưng các hồ chứa còn thấp hơn mực nước dâng cả chục mét, dòng chảy trên các sông suối cạn kiệt như giữa mùa khô, nguy cơ hạn hán nặng đã hiện hữu. Trong khi miền Trung lại trải qua những trận đại hồng thủy lớn nhất trong vòng nhiều chục năm nay với những trận mưa lên đến cả mét nước, cao hơn cả lượng mưa trong một năm.



Mới bước vào đầu mùa Đông nhưng những đợt rét khá mạnh đã kéo nền nhiệt độ xuống thấp ở nhiều nơi. Rét đậm đã xuất hiện ở nhiều vùng núi cao Bắc Bộ, những ngày lạnh khác thường đã xảy ra không những ở miền Bắc, mà còn cả ở miền Nam.



Theo nhận định của các chuyên gia khí tượng và khí hậu, thời tiết sẽ tiếp tục thất thường. Từ nay đến cuối năm sẽ vẫn còn bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông và ảnh hưởng đến duyên hải Nam Trung Bộ và Nam Bộ. Do vậy, ở duyên hải Nam Trung Bộ, lượng mưa sẽ phổ biến ở mức cao hơn trung bình nhiều năm; sẽ có khoảng 2-3 đợt mưa lớn có thể gây lũ lớn, lũ quét và sạt lở đất.



Do hoạt động mạnh của gió chướng, hiện tượng La Nina nên triều cường ở vùng ven biển Nam Trung Bộ, Nam Bộ, đặc biệt là ở Thành phố Hồ Chí Minh sẽ cao bất thường.



Vào thời kỳ đầu mùa khô (tháng 1, tháng 2/2011) sẽ có những đợt mưa trái mùa ở Nam Trung Bộ, Nam Bộ và Tây Nguyên. Tuy nhiên, vào nửa cuối mùa ít mưa nên khô hạn sẽ nghiêm trọng.



Trái ngược với miền Nam, ở miền Bắc sẽ rất ít mưa cộng với lượng nước tích trữ thiếu hụt nhiều nên khô hạn sẽ xảy ra trên diện rộng. Dòng chảy trên các sông suối chỉ bằng một nửa so với bình thường. Sông Hồng sẽ cạn kiệt hơn cả mùa khô năm 2010 (mực nước thấp nhất: 0,1 m), không những tác động tiêu cực đến sản xuất nông nghiệp mà còn cả giao thông và môi trường./.







Theo Báo Tin Tức/Vietnam+)