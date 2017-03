Băng Tý “cá trê” chuyên trộm bò, xe máy sa lưới

Đây là nhóm nghi can chuyên thực hiện các vụ trộm bò trên địa bàn huyện Cam Lâm và trộm xe máy liên tỉnh trong một thời gian dài.

Theo hồ sơ, cuối năm 2012, Vinh, Thành mới ra tù nhưng không chịu hối cải. Cả hai rủ thêm Xuân Vinh, Hùng thành lập nhóm trộm cắp.

Thủ đoạn của kẻ trộm là rảo quanh các nơi, khi phát hiện bò thả rông hoặc không có người trông coi, bọn chúng liền dắt đi đến chỗ khuất đập chết tại chỗ, xẻ lấy bốn chân mang đi bán, còn xác thì bỏ lại.

Ngày 20-7, bò nhà ông Phan Điền (trú xã Suối Tiên) bị tuột dây thừng. Vinh liền bảo một đàn em nhận bò lạc là của mình rồi dắt bò đến chỗ vắng đập chết. Trong lúc Vinh đi tìm dao xẻ thịt bò thì bị người dân phát hiện báo công an xã tới lập biên bản. Trước đó, Vinh và Thành phát hiện con bò của gia đình ông Lê Quốc Thanh (xã Suối Tân) đang buộc dưới tán cây không có người trông nên dùng búa đập chết, xẻo lấy bốn đùi mang ra TP Nha Trang bán.

Trước các vụ trộm cắp bò táo tợn, Công an huyện Cam Lâm đã nhanh chóng vào cuộc truy bắt thủ phạm. Đến cuối tháng 8-2013, Vinh, Thành, Xuân Vinh lần lượt sa lưới. Riêng Hùng đã bị Công an tỉnh Khánh Hòa bắt giữ trước đó do liên quan đến một vụ mua bán ma túy.

Tại cơ quan công an, các nghi can khai nhận đã trộm được năm con bò, trị giá hơn 100 triệu đồng. Tiền bán bò chúng dùng vào ma túy. Ngoài ra, các đối tượng còn khai nhận thêm chúng đã thực hiện trót lọt sáu vụ trộm xe máy với tám chiếc.

L.XUÂN