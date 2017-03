Báo cáo Thủ tướng vụ tai nạn tại cầu Ghềnh

Theo Bộ GTVT, vụ tai nạn đã làm hai người chết, 15 người bị thương và 11 người khác bị trầy xước; sáu ôtô và đầu máy D19E-951 bị hỏng; giao thông đường sắt bị ách tắc từ 19 giờ 34 phút đến 22 giờ 50 phút. Tại thời điểm xảy ra tai nạn, đầu cầu phía Nam đang bị ùn tắc giao thông, trên phần đường chung cho đường bộ và đường sắt còn ba ôtô đi tới từ hướng phía Bắc chưa ra khỏi cầu thì bị tàu khách SE2 từ hướng TP.HCM đi tới đâm vào. Hiện Công an tỉnh Đồng Nai đang phối hợp với đơn vị quản lý đường sắt phân tích nguyên nhân xảy ra tai nạn. Cho tới thời điểm báo cáo còn 15 người bị thương đang được điều trị tại bệnh viện, sức khỏe đã hồi phục; giao thông đường sắt đã trở lại bình thường.

Tốc độ tàu SE2 khi vào cầu chỉ 63 km/giờ.

Cũng trong ngày 8-2, cơ quan điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cho biết tàu SE2 Bắc-Nam khi chạy vào cầu Ghềnh và va đập với sáu ôtô trên cầu có tốc độ chỉ đạt 63 km/giờ (tốc độ tối đa theo quy định hiện hành là 80 km/giờ). Nhờ vậy, thiệt hại về người phần nào được kéo giảm.

Hai người chết vì tai nạn đường sắt.

- Lúc 9 giờ 30 ngày 8-2, tại Km 797+90 trên tuyến đường sắt bắc-nam (đoạn qua phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) xảy ra vụ tai nạn đường sắt làm một người đàn ông khoảng 30-35 tuổi chết tại chỗ.

Trưởng tàu SH2 Nguyễn Ba cho hay đoàn tàu SH2 từ TP.HCM ra Huế đang chạy vào khu Lệ Trạch-Thanh Khê thì bất ngờ nạn nhân nhảy vào phía trước đầu máy. Còn theo một số nhân chứng, nạn nhân từ trong khu dân cư băng qua đường sắt để ra đường Trường Chinh, do không quan sát nên bị tàu SH2 đâm phải.

- Chiều 8-2, anh Nguyễn Vĩnh Tạo (huyện Yên Thành, Nghệ An) chạy xe máy chở vợ và con nhỏ ba tuổi chạy vào đường dân sinh cắt ngang tuyến đường sắt Bắc-Nam thuộc địa phận xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc, Nghệ An. Do thiếu quan sát, gia đình anh đã bị tàu lửa TN2 chạy hướng TP.HCM-Hà Nội đâm vào khiến anh Tạo chết tại chỗ, vợ và con anh bị thương nặng.

ĐẮC LAM - V.THUẬT - H.CHÂU – BX